Dramatična nesreča avtobusa: pred tunelom ga je zavrtelo #video

V kraju Pineda de Mar blizu Barcelone se je v torek zgodila huda nesreča avtobusa, ki je prevažal delavce podjetja Inditex. Trčil je v tunel, pri čemer ga je zavrtelo okoli osi, nato pa je pristal v skoraj navpičnem položaju. V nesreči je bilo poškodovanih na desetine ljudi, tri osebe pa so v kritičnem stanju, poroča Reuters. Posnetek nesreče si oglejte zgoraj.

Avtobus je vozil med Barcelono in Tordero, kjer ima Inditex, modni velikan in lastnik blagovne znamke Zara, tovarno, je za nacionalno televizijo TVE povedal župan mesta Pineda de Mar Xavier Amor. Predstavniki Inditexa nesreče niso želeli komentirati.

Zakaj točno se je nesreča zgodila, ni znano

Voznik avtobusa je prevažal 52 delavcev. Tri potnike so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, na desetine drugih z manjšimi poškodbami pa so oskrbeli v bližini ali prepeljali v zdravstvene ustanove. Voznik je ostal ukleščen v vozilu, rešiti pa so ga morali tamkajšnji gasilci. Zakaj točno se je nesreča zgodila, ni znano.

Prometne oblasti so voznike opozorile, naj se območju nesreče izogibajo, saj bodo več ur odstranjevali razbitine.