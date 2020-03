Kako privarčevati pri obleki za maturantski ples? #video

Medtem ko je izbira za moške skromnejša in velikokrat lažja, imajo ženske pri široki izbiri elegantnih oblek lahko precej težav z iskanjem tiste prave, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Visokim zneskom se lahko izognete tudi tako, da obleko najamete. To je v tujini že redna praksa, saj lahko tako privarčujete denar in se izognete temu, da bi se na obleki nato več let nabiral prah.

Osemnajstletna Zala išče obleko za maturantski ples

Osemnajstletno Zalo Pažun čez dober mesec čaka maturantski ples. "Iščem kakšno dolgo obleko, ki je elegantna, najraje bi videla, da je kraljevsko modre barve," je povedala Zala, ena od redkih dijakinj, ki so ji všeč živahne barve.

"Iščem kakšno dolgo obleko, ki je elegantna, najraje bi videla, da je kraljevsko modre barve," je povedala Zala, ena od redkih dijakinj, ki so ji všeč živahne barve. Foto: Planet TV

Večina deklet se sicer še vedno najraje skriva za črnino. "Potem ko iščemo črno barvo, ugotovijo, da bi mogoče preizkusile še katero drugo, tako da že posegajo po nežnih tonih, ki poudarijo njihovo mladost," je razložila lastnica butika Maja's closet Maja Mouaz.

Obleke ne bo kupila, ampak si jo bo izposodila

Modeli naj bodo čim bolj igrivi. Letos boste najbolj v trendu z volančki in čipko. Tudi mame lahko na ta dan brez slabe vesti nekoliko bolj izstopajo in klasični kostim zamenjajo z obleko. "Imamo tudi drznejše mame, ki pridejo v krajši obleki, medtem ko so hčerke v dolgi," je pojasnila Mouazova.

"Če si mama in hči obe izposodita obleko, je to znesek ene obleke, ki si jo kupiš, ali pa še manj," pravi lastnica butika Maja's closet Maja Mouaz. Foto: Planet TV

Tudi Zala se je na koncu odločila za obleko do tal: "Ta obleka mi je zelo všeč, mislim, da sem tudi našla svojo favoritko." Dan pred dogodkom si bo obleko izposodila in jo po maturantskem plesu prinesla nazaj v salon. Za čiščenje ji ne bo treba skrbeti, saj za to poskrbijo v salonu. "Boljše si jo je izposoditi kot pa kupiti, ker obleko res lahko oblečeš samo enkrat," je pojasnila 18-letnica.

Zala bo z izposojo obleke privarčevala kar nekaj denarja

Poleg tega bo Zala z izposojo privarčevala kar nekaj denarja. Cene za najem znašajo od 70 do 135 evrov, ker je lahko tudi dvakrat manj od zneska nakupa. "Če si mama in hči obe izposodita obleko, je to znesek ene obleke, ki si jo kupiš, ali pa še manj," pravi Mouazova. Poleg tega je zelo malo verjetno, da bodo na plesu našle dekle v enaki obleki. Vse razen treh namreč obstajajo samo v eni številki, so še poročali na Planetu.