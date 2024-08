S tretjim pozivom za razdelitev računalnikov bistveno razširjen krog upravičencev

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad bo v ponedeljek objavil tretji javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo leta 2024. S tem pozivom se bo bistveno razširil krog upravičencev, saj se bodo nanj lahko prijavili posamezniki do vključno šestega dohodkovnega razreda, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka.

Rok za prijavo na tretji poziv za izposojo računalnikov bo 30. septembra, so za STA pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Nov poziv bo torej razširil krog upravičencev, ki lahko oddajo vlogo. Zgornja meja povprečnega mesečnega dohodka na osebo bo tako 820,51 evra neto, pri dodeljevanju prenosnih računalnikov pa bodo imeli še vedno prednost tisti iz nižjih dohodkovnih razredov.

Upravičenci bodo lahko vloge oddali tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov gc@sklad-kadri.si. Kot so navedli, pri prijavi ni treba prilagati nobenih dokazil, odločba pa bo poslana priporočeno po pošti. Ob pozitivni odločbi bodo upravičenci prenosni računalnik brezplačno prejeli na dom z dostavo Pošte Slovenije.

Izposoja za dve leti

Gre za tretji javni poziv za razdelitev prenosnih računalnikov. Na prvega so se lahko prijavili upravičenci iz prvega dohodkovnega razreda, katerih dohodek na družinskega člana ni presegal 230,76 evra neto. V drugem javnem pozivu so se lahko prijavili upravičenci iz prvega in drugega dohodkovnega razreda ter rejniki, katerih dohodek na družinskega člana ni presegal 384,61 evra neto in imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Drugi javni poziv za razdelitev računalnikov se je iztekel v petek. Do ponedeljka je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad na podlagi drugega poziva prejel 1.048 vlog, pri čemer je izdal 62 pozitivnih odločb in tri negativne. Kot so sredi julija navedli na skladu, so na prvem javnem pozivu prejeli 2.631 vlog.

Prvotno je bilo predvideno, da bo širitev kroga upravičencev po dohodkovnih razredih potekala bolj postopoma. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je tako na junijskem srečanju z novinarji pojasnila, da če bodo tudi po izteku drugega poziva še na voljo prenosniki, bodo skupino upravičencev razširili na tretji dohodkovni razred in nato postopno do vključno šestega.

"Vsega skupaj je 300 tisoč upravičencev in verjamem, da nas boste, ko bomo prišli do tretjega dohodkovnega razreda, že spraševali, kdaj bomo nabavili nove prenosnike," je takrat napovedala ministrica.

Gre za razdelitev deset tisoč od skupno 13 tisoč računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani za 6,5 milijona evrov. Zaradi tega nakupa je bila zoper Stojmenovo Duh dvakrat vložena interpelacija.

Namen pozivov za dodelitev računalniške opreme je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani kandidati bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo lahko nato na predlog upravičenca podaljšalo. Če bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.

Vsak računalnik ima nameščen operacijski sistem Linux ter programe za urejanje dokumentov, slik, ogled multimedijskih vsebin, brskanje po spletu in komunikacijo.