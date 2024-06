Prvi upravičenci do računalnikov Stojmenove Duh že v prihodnjih dneh

Prvi izmed deset tisoč prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani in so namenjeni socialno najšibkejšim, bodo v prihodnjih dneh prešli v last upravičencev, so ob današnji predstavitvi teh računalnikov pojasnili na ministrstvu. Do danes je na poziv za razdelitev računalnikov prispelo več kot dva tisoč vlog.

Po zadnjih podatkih ministrstva za digitalno preobrazbo so v javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu prejeli 2277 vlog in izdali 669 pozitivnih odločb. V naslednjih dneh bodo izdali še 195 pozitivnih odločb, skupaj torej nekaj manj kot 870, je na današnjem srečanju z novinarji povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Sklad je poziv za razdelitev računalnikov objavil 12. aprila. Rok za oddajo vlog bi se sicer po prvotnih načrtih iztekel v soboto, a je sklad v začetku tedna poziv podaljšal do konca meseca.

Po besedah ministrice bodo seznam upravičencev do računalniške opreme z julijem razširili na starše oziroma zakonite zastopnike, ki so uvrščeni v drugi dohodkovni razred in imajo vsaj enega otroka vključenega v osnovnošolsko izobraževanje.

Če bodo računalniki za izposojo še na voljo, bodo skupino upravičencev razširili na tretji dohodkovni razred, do skupno šestega. "Vsega skupaj je 300 tisoč upravičencev in verjamem, da nas boste, ko bomo dosegli tretji dohodkovni razred, že spraševali, kdaj bomo nabavili nove prenosnike," je prepričana ministrica.

Prvi upravičenci bodo računalnike prejeli v prihodnjih dneh

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da so prve odločbe izdali v ponedeljek, tako da bi lahko prvi upravičenci računalnike po pošti prejeli v prihodnjih dneh. Skupaj z njimi bodo dobili še navodila za uporabo, miško in podlogo za miško.

Prenosniki bodo imeli nameščen odprtokodni operacijski sistem Linux, različico Pop OS, ter vso potrebno programsko opremo za brskanje po spletu, branje in pošiljanje elektronske pošte. Na računalnikih so tudi že vnaprej nameščeni programi za delo oziroma šolanje od doma, kot so LibreOffice, Zoom in Microsoft Teams.

Kot so še poudarili na ministrstvu, imajo računalniki nameščeno tudi protivirusno zaščito.

V koalicijsko usklajevanje poslali izhodišča za zakon o digitalni preobrazbi

Stojmenova Duh je poleg računalnikov predstavila tudi nekatere druge aktivnosti ministrstva. Tako so že pripravili in v koalicijsko usklajevanje poslali izhodišča za krovni zakon o digitalni preobrazbi, jeseni pa bi lahko sledilo medresorsko usklajevanje.

Aktivnosti obenem potekajo za prenos evropskega akta o umetni inteligenci v slovensko zakonodajo, za vzpostavitev kompetenčnega centra za čipe in polprevodniške tehnologije ter kompetenčnega centra za umetno inteligenco. V zaključni fazi je tudi priprava strategije o čipih in polprevodnikih, ki jo bodo zaključili v juliju in posredovali v medresorsko usklajevanje.

Ministrica je povedala tudi, da je ne skrbi podatek, da na prvi rok javnega razpisa za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja ni prispela nobena vloga.

"Razpis smo pripravili, nato so operaterji prišli do nas in pojasnili, da še niso pripravljeni in potrebujejo še malo časa. Ampak nič hudega, ker so tudi napovedali, da jim na prvem roku ne bo uspelo oddati vloge in da se bodo vsi odzvali na drugem," je dejala. Drugi rok za prijavo na razpis bo sledil julija.

Po besedah Stojmenove Duh je pomembno, da se na razpis odzovejo vsi štirje operaterji, ki so trenutno na trgu. "Tudi če bi recimo trije operaterji oddali vlogo na prvem roku, eden pa ne, bi še vedno morali počakati drugi rok. Zdaj pomeni samo, da so se vsi skupaj odločili, da bodo šli na drugo odpiranje," je pojasnila.

Ministrica je izpostavila še spremembe, ki se obetajo na področju ponudnikov telekomunikacijskih storitev, potem ko je Telemach pred dnevi napovedal prevzem T-2. "Mogoče je prav, da se niso odzvali v tem roku, da vidimo, kako se bo vse skupaj razpletlo," je dejala.

Po izteku pilotskega obdobja projekta Digi info točke bo zdaj sledila ocena, v okviru katere bodo preverili, katere storitve se najbolj uporabljajo, kdaj so bile točke najbolj obiskane in koliko točk se potrebuje. Ministrica je ob tem zagotovila, da bodo projekt zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje, in za jesen napovedala nov razpis.