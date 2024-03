Znana bo usoda ministrice Stojmenove Duh

V SDS so interpelacijo, ki jo lahko po poslovniku DZ predlaga najmanj deset poslancev, vložili konec januarja. Povod za interpelacijo je nakup 13 tisoč prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Ministrici očitajo sum oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov ter negospodarno in nesmotrno upravljanje javnih sredstev pri tem nakupu. Stojmenova Duh je zavrnila očitke, da je bil nakup računalnikov nesmotrn in netransparenten, zavrnila je tudi očitke o neodgovornem delu.

SDS računa na glasove osmih poslancev NSi

Medtem ni jasno, kako bodo glasovali poslanci SDS Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, ki niso podpisani pod predloge in pobude, ki jih je v zadnjem času v DZ vložila SDS. SDS pa lahko računa na glasove osmih poslancev NSi, ki so napovedali, da bodo interpelacijo podprli.

Interpelacije medtem ne bodo podprli v Svobodi, iz katere izhaja ministrica, tudi v vrstah obeh manjših koalicijskih partneric je slišati, da bodo ravnali skladno s koalicijskim dogovorom in interpelacije ministrice ne bodo podprli.

V tem mandatu vložili že šest interpelacij

Opozicijska SDS je v tem mandatu vložila že šest interpelacij. Na podlagi teh interpelacij sicer ni bil razrešen še noben minister, sta pa tedanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in tedanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan odstopila še pred zagovorom v DZ.

Obravnava interpelacija ministrice Emilije Stojmenove Duh ne bo edino današnje opravilo poslancev. Po koncu redne seje bodo na izredni seji v prvi obravnavi odločali še o predlogu novega energetskega zakona, potem ko so v torek zavrnili predlog NSi za razpis posvetovalnega referenduma o njem. NSi so v obsežnem predlogu, ki prinaša številne nove rešitve na področju zelenega prehoda in ureditve oskrbe z energijo, zmotila določila o prepovedi oz. omejevanju ogrevanja na lesno biomaso in plin v določenih stavbah. Koalicija je v nadaljevanju obravnave napovedala popravke.