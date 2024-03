Da bi morali o sprejemu energetskega zakona, ki ga je pripravila vlada, predhodno vprašati volivce na referendumu, menijo v NSi. Nasprotujejo predvsem prepovedi projektiranja ter vgradnje kurilnih naprav in kotlov na trdna ter tekoča goriva v strnjenih naseljih in novih stanovanjskih stavbah, sporna se jim zdijo tudi določila, po katerih bi omejili podeljevanje novih koncesij za gradnjo in upravljanje omrežja za distribucijo plina lokalnim skupnostim ter podaljševanje obstoječih koncesij.

V NSi pri referendumu vztrajajo, čeprav je vlada napovedala podporo umiku prepovedi kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v strnjenih naseljih. Vlada ob tem poudarja, da se predlagane spremembe zakona nanašajo le na nove stavbe, ki morajo že po obstoječih predpisih izpolnjevati določene zahteve glede gradnje in ogrevalnih sistemov. Predloga za razpis referenduma ne podpira.

Kdo bo dobil računalnike Stojmenove Duh?

Predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je vlada pripravila, potem ko je 13 tisoč računalnikov, ki jih je lani poleti kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in so bili povod za vložitev interpelacije zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh, obtičalo v skladišču.

S spremembami zakona se bodo podrobneje določili skupine upravičencev, ki so v okviru vsakokratnega javnega poziva upravičeni do izposoje računalniške opreme. Da bi imeli dostop do računalniške opreme predvsem otroci iz revnejših družin, bodo kot upravičence določili vse, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred.

Poslanci bodo v okviru mandatno-volilnih zadev odločali tudi o predlogu za imenovanje trenutne vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Katarine Bergant za novo generalno državno tožilko. Njeno imenovanje na to mesto je DZ predlagal državnotožilski svet, ki ocenjuje, da je ustrezno strokovno usposobljena in pozna delovanje državnega tožilstva na ravni celotne države. Za njen strateški program dela državnega tožilstva pa meni, da je celovit, konkreten in ustrezno umeščen v kriminalitetno politiko.