Kot je na svojih spletnih straneh objavila Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK), so nenapovedane preiskave v podjetjih Lancom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92 izvedli prejšnji četrtek na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi utemeljenega suma, da so sklenila prepovedan omejevalni sporazum.

Preiskana podjetja naj bi se dogovorila glede cen osebnih računalnikov v postopkih oddaje javnih naročil in si pri tem razdelila naročila ter po tem tudi usklajeno ravnala pri oddaji ponudb v teh postopkih, zlasti v primeru javnega naročila ministrstva za digitalno preobrazbo, so pojasnili v AVK.

S tem naj bi se podjetja dogovarjala oziroma usklajeno ravnala glede določanja prodajnih cen osebnih računalnikov, glede oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja osebnih računalnikov za potrebe javnih naročnikov in glede delitve trga prodaje osebnih računalnikov javnim naročnikom na območju Slovenije. To lahko po navedbah AVK predstavlja omejevalni sporazum in usklajeno ravnanje med podjetji, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, ter bi lahko prizadelo trgovino med državami EU.

Kot so pojasnili v agenciji, imajo v preiskovalnem postopku na voljo več preiskovalnih instrumentov, pri čemer je poleg zahteve za posredovanje podatkov in zbiranja informacij najpomembnejša prav preiskava, ki tako predstavlja glavno orodje za odkrivanje dokazov, povezanih z kršitvami konkurenčnega prava.

"Dejstvo, da je bila preiskava izvedena, ne prejudicira kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ali pogodbe o delovanju Evropske unije, niti ne izida samega postopka oziroma njegove uvedbe," so poudarili.

Računalniki še vedno v skladišču v Logatcu

Omenjena četverica podjetij je bila uspešna na lani objavljenem razpisu ministrstva za digitalno preobrazbo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov v skupni vrednosti šest milijonov evrov. Razpis je naletel na številne očitke o nepravilnostih in je bil tudi eden glavnih razlogov za marčno interpelacijo ministrice Emilije Stojmenove Duh, ki jo je sicer uspešno prestala.

Glavnina računalnikov je še vedno v skladišču v Logatcu, je pa Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS nedavno objavil javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letošnjem letu. Nanaša se na 10.000 prenosnih računalnikov iz omenjenega razpisa. Preostale naj bi prejeli vrtci in osnovne šole, nekaj pa so jih že razdelili občinam, prizadetim v poplavah in plazovih.