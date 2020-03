Kaj je največja napaka Slovenk pri nošenju nakita #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojana Kovačič Zemljič je oblikovalka nakita, ki je kose izdelala že za številne znane Slovenke, pa tudi za ameriško igralko Zoe Saldana. Tik pred pomladjo smo pri njej preverili prihajajoče trende in tudi napake, ki jih Slovenke delajo pri nošenju nakita.

Kakšen nakit bomo nosili to sezono? Po odgovore smo šli k mariborski oblikovalki Bojani Kovačič Zemljič, ki je nakit začela oblikovati že med študijem, zdaj pa se lahko pohvali z več kot 40 barvitimi kolekcijami.

Njene kose med drugim nosijo Manca Košir, Petra Greiner, Viktorija Bencik Emeršič, na sebi pa jih je med snemanjem filma Nina imela tudi ameriška igralka Zoe Saldana.

Začela je z ogrlicami, dolgimi verižicami z enim detajlom, ki so sčasoma postale legendarne, pravi. "Še danes kakšne stranke, predvsem prijateljice, pridejo s tisto verižico."

Prednost naj imata usklajenost in praktičnost

Trendi za to pomlad napovedujejo modro barvo, pri čemer naj bodo čez dan njeni odtenki svetli, zvečer pa temnejši. Prav tako v ospredje prihaja velik nakit in takšen, povsem nepričakovan. "Zanimivo bo spomladi videti nakit, oblikovan iz vrvi. Od pisanih alpinističnih do tistih iz ekoloških materialov," napoveduje oblikovalka.

A kljub temu trendom ne smemo slepo slediti, temveč moramo dati prednost praktičnosti in usklajenosti, dodaja. Pri izbiri uhanov, na primer, veliko vlogo igra oblika obraza. "Pri podolgovatem obrazu se poskušamo izogibati preveč podolgovatim ali dolgim uhanom, pri okroglem obrazu pa se igramo s kvadratastimi, trikotnimi oblikami."

Foto: Bojana Kovačič Zemljič

Slovenke delajo napake pri dolžini verižic

Opaža, da Slovenke največ napak naredijo pri verižicah, natančneje pri dolžini. Izberejo namreč takšno, ki ni skladna z njihovo postavo.

"Malenkost močnejše ženske morajo zelo paziti, da ovratnica ni pretesna, ogrlica ne sme biti predolga, torej ne sme iti do sredine prsi ali celo čez. Dolge ogrlice pri ženskah z velikimi prsmi prav tako odpadejo, ker se naredi val."

Prav zato v njeni lični delavnici že trinajst let nastajajo tudi kosi po meri, ki jih popolnoma prilagodi stranki.

Oblikovalka pravi, da je izbira pravega nakita še kako pomembna, saj da piko na i vsaki opravi. Nakit odraža našo osebnost in služi kot medij, skozi katerega pripovedujemo svoje zgodbe.

