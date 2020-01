J. Lo na rdečo preprogo v nakitu za 9 milijonov #foto #video

Sezona podeljevanja filmskih nagrad je v polnem teku in prav poseben dogodek je še vedno sprehod po rdeči preprogi. Ne le, da so na podelitvi SAG nagrad nekatere zvezdnice znova osupnile z izbiro večerne toalete, tudi pregrešno drag nakit je bil tisti, ki je pritegoval pozornost.

Sinoči so v Los Angelesu podeliti že 26. SAG nagrade in na dogodku se je zbrala skorajda vsa hollywoodska srenja. Tokrat so tuji mediji med najbolje oblečene me drugim uvrstili Scarlett Johansson, ki je nosila smaragdno zeleno obleko Armani Privé z globokim V-izrezom, Jennifer Lopez, ki je navdušila v črni obleki z razgaljenimi rameni oblikovalca Georgesa Hobeike ter njeno soimenjakinjo Jennifer Aniston, ki je blestela v preprosti beli obleki znamke Dior.

Prav tako so pohvale za izbiro večerne toalete prejele Nichole Kidman, ki se je na dogodku pojavila v temno modri svetlikajoči se kreaciji Michaela Korsa, pa Renee Zellweger, ki je tudi nosila temno modro obleklo s prostimi rameni znamke Maison Margiela.

Z dvodelno kreacijo Givenchy je prepričala Charlize Theron, medtem ko je modnim kritikom v oči padla tudi črno-srebrna asimetrična obleka znamke Celine Reese Witherspoon.

Nekaj najbolje oblečenih zvezdnikov z rdeče preproge SAG nagrad si oglejte v videu zgoraj.

Dih jemajoč in pregrešno drag nakit

A tokrat so na portalu People posebno pozornost namenili modnim detajlom – če bi tako lahko rekli več milijonov vrednemu nakitu, ki so ga za podelitev nagrad nosili nekateri zvezniki. Sestavili so seznam tistih, ki so se najdražje in najbolj bujno okitili ali pa presenetili s kakšnim izvirnim kosom nakita.

Jennifer Lopez

Foto: Getty Images

50-letna zvezdnica se je okitila z diamantnim nakitom znamke Harry Winston v vrednosti kar devetih milijonov dolarjev. Okrog vratu si je nadela ogrlico s 73.55 karati, na vsako roko si je poveznila zapestnico, ki sta skupaj imeli več kot 95 karatov. Ušesa so ji krasili 13.77-karatni diamantni uhani, nosila pa je tudi dva prstana, ki sta skupaj premogla skoraj 18 karatov.

Danai Gurira

Foto: Getty Images

41-letna igralka se je po rdeči preprogi sprehodila z živahno mavrično verižico okrog vratu, ki je del prestižne kolekcije Bulgari High Jewelry Divas’ Dream. Ponaša se s 58. karati, zvezdnica pa je k ogrlici kombinirala še ujemajoče se uhane iste znamke.

Charlize Theron

Foto: Getty Images

Oskarjevka je presenetila z izvirnim kosom nakita, namreč z nekakšno naglavno zapestnico znamke Tiffany & Co. v vrednosti 15.500 dolarjev. Njen frizer Adir Abergel ji je nakit poveznil na sredino glave – na prečko, k temu pa je igralka nosila še preproste diamante uhane.

Yvonne Strahovski

Foto: Getty Images

Zvezda serije Deklina zgodba je nase opozorila z ogromnim diamantnim obeskom na prav tako diamantni ogrlici. Nakit znamke Harry Kotlar premore kar 182 karatov, vreden pa je milijon dolarjev. Njen pregrešno drag modni dodatek je bilo na rdeči preprogi skorajda nemogoče spregledati, je pa igralka poleg ogrlice nosila tudi precej manjše oziroma bolj diskretne ujemajoče se diamantne uhane.

Lupita Nyong'o

Foto: Getty Images

Lupita je na podelitvi SAG nagrad nase opozorila z diamantnim nakitom Forevermark v skupnem seštevku 90 karatov. Poleg visečih uhanov je nosila še diamantna prstana ter diamantni zapestnici. "Tokrat smo izbrali drzen, moderen videz in želela sem, da nakit ne le govori povsem svojo zgodbo, temveč da celotno opravo dopolni do popolnosti. Takoj sem se spomnila na te Forevermark kose, ker so tako sijoči in odsevajo enako odličnost kot Lupita," je izbor nakita komentirala njena stilistka Micaela Erlanger.

Scarlett Johansson

Foto: Getty Images

Scarlett tudi tokrat na rdeči preprogi ni razočarala. In kot da ni bila že v dih jemajoči obleki videti dovolj popolno, je svoj videz dopolnila še z malce drugačnim nakitom. Viseči diamantni uhani znamke Taffin so imeli oranžen detajl, ki se je ujemal z barvo njenega rdečila za ustnice. Na roki pa je nosila dva diamantna prstana – enega večjega, drugega manjšega – ter ujemajočo se diamantno zapestnico.

Michelle Williams

Foto: Getty Images

K isti znamki kot Scarlett Johansson sej je za tokratni glamurozni dogodek zatekla tudi Michelle Williams, ki pa je izbrala malo drugačne vrste modni dodatek, namreč diamantno lasno broško. Lasni nakit je imel šest karatov in je lepo dopolnil njeno preprosto črno eleganco. "Pri Michelle smo se tokrat želeli osredotočiti na njeno krasno polt," je pojasnila igralkina stilistka Kate Young. "Forevermark diamanti dajejo njenemu obrazu in rokam še dodaten žar in poudarjajo njeno lepoto."

Christina Applegate

Foto: Getty Images

Nekaj posebnega so bili diamantni uhani Azza Fahmy, ki jih je nosila igralka Christina Applegate, saj sta bila levi in desni uhan različna, pa vendarle sta skupaj predstavljala celoto. Levi uhan je bil namreč v obliki zvezde, desni pa v obliki lune, z visečima dodatkoma zvezdice in kapljice.

Jharrel Jerome

Foto: Getty Images

Med nakitom, ki so ga nosili moški zvezdniki, pa je portalu People v oči padel 22-letni igralec Jharrel Jerome, ki je na kazalcu leve roke nosil 4-karatni diamantni prstan znamke Bulgri Serpenti v vrednosti 38.900 dolarjev.