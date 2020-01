Splet nori: Brad in Jennifer znova združena #video

Ta so danes polna navdušenih komentarjev njunih še vedno gorečih oboževalcev, ki upajo, da se bosta po 15-ih letih od ločitve znova našla. Njuno kratko, a sladko srečanje v zakulisju podelitve nagrad SAG, kjer se je Brad oklenil Jennifer za roko, ona pa se je nagnila k njemu in mu nekaj prišepnila na uho, je danes povsod – na Twitterju, Instagramu, Facebooku.

A gremo lepo po vrsti. Kajti dogajalo se je veliko več kot to. Oba sta ta večer prejela kipec.

Ko je Brad imel zahvalni govor, je kamera pokazala Jennifer ravno v trenutku, ko se je igralec šalil na račun svojega lika v filmu Bilo je nekoč … v Hollywoodu (v prevodu Once Upon a Time … in Hollywood). "Bodimo iskreni, bila je res težka vloga. Moški, ki se zadane, sleče majico in se ne razume s svojo ženo. Bil je velik napor, res velik," je dejal sarkastično.

Jennifer je njegovo izjavo spremljala s hudomušnim nasmehom na obrazu in jo pospremila z aplavzom.

Še bolj prikupna je bila reakcija Brada, ko je kipec prejela Jennifer za vlogo v seriji Morning Show. Zvezdnik se je ravno mudil v zakulisju in prekinil vse, kar je takrat počel, se postavil pred ekran in pozorno spremljal govor nekdanje soproge.

In potem se je zgodilo. Trenutek, ki so ga njuni oboževalci čakali dolgih 15 let. Srečanje Brada in Jennifer, ki sta sicer vsa ta leta ostala v prijateljskih odnosih, a nikoli nista bila opažena skupaj, ujeto v fotografske objektive.

In ker slika pove več kot tisoč besed, kot radi pravimo, zdaj ljudje norijo. Družbena omrežja so preplavili z navdušenimi, nadvse zabavnimi komentarji, katerih skupna točka je prepričanje, da med njima še vedno gori iskrica in da naklonjenosti, ki jo čutita drug do drugega, tokrat nista mogla skriti.

Nekaj objav s Twitterja si oglejte spodaj.

I hate to be that person but omg the pictures of Brad and Jen 😍 pic.twitter.com/gnrrpstKH5 — Jordan Kelly (@jordankelly1990) January 20, 2020

Me: why is everyone freaking out about Brad and Jen, can’t we leave them alo.......

Also me: yeah ok I get it now https://t.co/WePU2IRQJp — Ella Cerón (@ellaceron) January 20, 2020

BITCH I KNOW HE DOESNT DESERVE HER BUT BRAD AND JEN #SAGAwards pic.twitter.com/YRMFrmrew2 — 🕊 (@lnsertaesthetic) January 20, 2020

THIS BRAD AND JEN REUNION IS TOO MUCH TO HANDLE FOR A MONDAY. #SAGAwards pic.twitter.com/6yUQRixhEa — Liv Morris (@liviamorris) January 20, 2020

Me looking at photos of Brad Pitt and Jennifer Aniston at the SAG awards pic.twitter.com/Yi9MM9CV61 — shaunagh farrelly (@shaunaghfar) January 20, 2020

me logging on this morning to see brad and jen holding hands and winning things at the sag awards pic.twitter.com/aWJjSyScJ6 — katie louise smith (@_katesss) January 20, 2020

look I know Brad doesn’t deserve to have Jen again but this video of him watching her win a SAG award makes me want it to happen anyway pic.twitter.com/A3mdLtZZlh — shauna (@goldengateblond) January 20, 2020

FUCK THIS IS TOO MUCH pic.twitter.com/1YQXaDleFv — 𝐦𝐚𝐲𝐚 | sag award winners brad & jen (@chalexlevy) January 20, 2020

Preberite tudi: