Jennifer Aniston je sita klišejskega komplimenta o njenem videzu #video

Ameriška igralka je za znano revijo o modi in lepoti razkrila, kateri klišejski kompliment jo vedno bolj moti in zakaj.

Jennifer Aniston je v začetku leta dopolnila 50 let, kar je povzročilo pravi plaz novih člankov o tem, kakšna je njena prehrana, na kakšno telovadbo prisega ter katere lepotne izdelke uporablja.

Ob tem niso manjkali komplimenti, češ da je za svoja leta videti zelo dobro, a prav ta opazka je igralki vse manj všeč.

Prisega na zdravo mero sonca, vodo in spanje

Lepota namreč nima časovne omejitve, je razložila za revijo Glamour in dodala, da je lepota pri katerikoli starosti lepa, vse to pa je posledica tega, da danes zase skrbimo veliko bolje kot nekoč.

"Veliko več vemo o notranji lepoti, kar pa se izraža tudi na zunaj. Mislim, da so klišeji kot 'o moj bog, videti si odlično za svoja leta' stara paradigma, ki ne obstaja več."

Ne prepriča je niti lepotno pravilo, da bi se morali izogibati soncu, kar je po njenem mnenju "popolno sr**je". Zase pravi, da je "absolutno nujno, da dnevno na soncu preživi od 15 do 20 minut". Redno in že od nekdaj pa prisega tudi na zadosten vnos vode in kakovosten spanec, je še dodala.

