Igralka o staranju: Govorijo mi, da sem videti odlično za svoja leta #video

Kar nekaj hollywoodskih zvezdnic je ali še bo v tem letu dopolnilo 50 let, med drugim Gwen Stefani, Cate Blanchett, Jennifer Lopez in Jennifer Aniston. Zadnja je v iskrenem intervjuju spregovorila o tem, kako sprejema staranje in kaj vse se je zanjo spremenilo po veliki petdesetici.

Jennifer Aniston je februarja upihnila 50. svečko, a pravi, da ta številka zanjo pravzaprav ne pomeni kakšne hude prelomnice. "Ne vem, kaj ta leta pomenijo, saj se ne počutim nič drugače kot prej. Stvari se ne bodo zdaj kar ustavile. Pravzaprav se fizično počutim neverjetno, tako da je kar malo čudno, ko mi ljudje govorijo, da sem videti odlično za svoja leta. Mislim, da bi morali predvsem malo paziti okrog te fraze," je iskreno povedala za portal InStyle.

Za svojo kožo redno skrbi že od najstniških let, priznava, saj ji je mama že pri rosnih 15 letih na srce položila, da mora nujno uporabljati vlažilno kremo za obraz. To počne še danes. Poleg uporabe nekaterih drugih produktov, ki so nujni za sijočo kožo, in vitaminov v obliki prehranskih dodatkov, seveda.

Hkrati se zanaša na dobre gene, še pove: "Moja babica je imela pri 98 letih neverjetno mehko kožo, pa se je vse življenje mazala le z olivnim oljem." Na vprašanje, kako dolgo bi si želela živeti, modro odgovori: "Sem povsem pomirjena s tem, da bom živela tako dolgo, kot mi bo namenjeno. Dokler bom še v razcvetu."