Italijanski slog in eleganca: odkrijte najnovejše modne trende

Mesec italijanske mode v Emporiumu, Galeriji Emporium in na emporium.si se bo letos odvijal že tretje leto zapored, obljublja pa razkošno potovanje v svet italijanske mode. V sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani, ki deluje pod italijanskim ministrstvom za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, pod okriljem Veleposlaništva Italije v Sloveniji bo potekal vse do 21. decembra 2023.

Made in Italy je zgodba o uspehu v svetu mode

V svetu mode je podpis Made in Italy postal sinonim za prestiž in kakovost, pomeni pa, da je modni kos zasnovan, oblikovan ali narejen v Italiji. Uporabljeni materiali so visokokakovostni, elegantni, vzdržljivi in vključujejo dragocene detajle. Vsekakor pa podpis Made in Italy ni le sinonim za kakovost, pač pa tudi za prefinjen slog in najsodobnejše trende v svetu mode. Kakšne napovedujejo za letošnjo jesen in zimo, preverite v nadaljevanju.

Foto: Emporium.si

Letošnjo jesen in zimo izberite črnino, bleščice in zlate odtenke

Osnovna barva za to sezono je večno črna, ki se čudovito kombinira s sivimi, čokoladno rjavimi, bež in zlatimi odtenki. Jesensko-zimska modna kolekcija nas prevzame s svojo prefinjeno igro tekstur in barvnih odtenkov.

Foto: Emporium.si

Čez dan izberite bolj klasično črno, zemeljske tone, mehke tkanine in poskrbite za maksimalno udobje. Večerni videz pa dopolnite s črnimi, zlatimi in srebrnimi detajli ter bleščicami.

Vašo pozornost pa bodo zagotovo ukradle tudi glamurozne obleke z bleščečimi detajli in luksuznimi tkaninami.

Foto: Emporium.si

Naj barve popestrijo prihajajočo sezono

Vijoličasta je barva, ki v sebi združuje eleganco in igrivost. Nosite jo v obliki oblek ali dodatkov, zagotovo bo pritegnila pozornost in dodala piko na i vsakemu videzu. Foto: Emporium.si

Decembra v modnem svetu sicer izstopa slavnostna črnina, pridružijo pa se ji zlati odtenki, bleščice in barve, kot so vijoličasta, kovinska, smaragdno zelena, električno modra, bronasta in zlata, ki bodo obogatile vašo izbiro ter vam omogočile, da izrazite svoj slog v duhu italijanskega dolce vita.

Vijoličasta je barva, ki v sebi združuje eleganco in igrivost. Nosite jo v obliki oblek ali dodatkov, zagotovo bo pritegnila pozornost in dodala piko na i vsakemu videzu.

Foto: Emporium.si