Trend, ki ne sme v novo desetletje: pajkice za v službo #video

Čez nekaj dni se bo izteklo že drugo desetletje drugega tisočletja, v katerem se je predvsem na področju mode spremenilo marsikaj. Modne poznavalke Lea Pisani, Manca Vodopivec in Nina Šušnjara so zbrale trende, ki so zaznamovali iztekajoče se desetletje, ter izpostavile minuse in pluse.

Modni svet je v zadnjem desetletju vsekakor doživljal velike spremembe. Največji minus je ta, da je bila modna industrija razglašena za eno največjih onesnaževalk Zemlje, hkrati pa je hitra moda postala dostopna vsem, s čimer je izgovor, da ne moreš biti urejen za malo denarja, zvodenel.

Prav to sta glavna plus in minus iztekajočega se desetletja v modi, ki sta ju izpostavili stilistka Manca Vodopivec in strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani.

Strokovnjakinja za kulturo oblačenja, Lea Pisani Foto: Taja Košir Popovič

Kopičenje oblačil je prineslo trend prihodnosti: trajnost in recikliranje

"Zemljo smo zasuli z oblačili, ki jih nimamo radi in jih ne uporabljamo," pravi Pisanijeva. V zadnjih desetih letih je modna industrija namreč postala "druga najdonosnejša industrijska panoga na svetu, takoj za naftno, saj danes kupimo kar 60 odstotkov več oblačil kot pred desetimi leti".

Takrat smo oblačila nosili tudi 10 let, danes od enega do treh let. Povprečno en kos oblačila oblečemo samo šestkrat.

Je pa to privedlo do drugega trenda desetletja, izpostavlja Vodopivčeva, ki je pravzaprav postal plus: ozaveščenost o prekomerni potrošnji oblačil, trend izbiranja trajnostnih materialov, recikliranja oblačil in poseganja tudi po oblačilih iz druge roke. "Iskreno upam, da se bo 'trend' trajnostne mode prelevil v nekaj večjega in bo postal gibanje, ki bo spremenilo igro hitre mode in modnih muh enodnevnic."

Zavednemu in pametnemu potrošniku je hitra moda torej vseeno prinesla nekaj dobrega, izpostavlja Pisanijeva:

"Danes lahko vsi lahko kupimo oblačila. Nekateri za 10, drugi za 100 evrov. In izbiramo med barvo, krojem, materialom, slogom, silhueto. Vsi lahko oblikujemo svoj slog oblačenja. To je res enkratno," ugotavlja Pisanijeva. Dodaja: "Vsi imamo možnost, da izkoristimo moč podobe za boljše poslovno in zasebno življenje. Moramo se le potruditi in vsaj malo poznati kulturo oblačenja. To pa je precej obvezujoče, torej nimamo več izgovora za žalostno podobo, razen če gre za osebnostne težave."

"Hitra moda in poplave trendov so nam navsezadnje vseeno omogočili več eksperimentiranja z modo, iskanje svojega lastnega stila in večje svobode izražanja lastnega jaza prek oblačil, ki jih nosimo," ugotavlja Vodopivčeva.

Navsezadnje je zares krasen občutek, ko ugotoviš, kaj je zares tvoj stil in si ti tisti, ki nosi oblačila in oblačila oz. trendi ne nosijo tebe.

In čeprav se sliši kontradiktorno, je alarm onesnaževanja poleg trajnosti in recikliranja prinesel še nekaj dobrega, dodaja stilistka: "Da se vse več modnih gigantov odloča za nove pristope kreiranja modnih smernic, ki bodo bolj prijazne do okolja, živali in ljudi."

Stilistka Manca Vodopivec Foto: Ana Kovač

Hlače z visokim pasom, udobje ter pošiljka iz devetdesetih

Sicer pa drugo desetletje ni bilo revolucionarno in ni prineslo nekega posebej iztekajočega se trenda, saj so se v večini le "obnavljali in modernizirali ter nas iz leta v leto opominjali na vse, kar je že pisalo svoje zgodbe v prejšnjih dekadah," ugotavlja stilistka Manca Vodopivec.

"Če pa že moram izbrskati trend, ki je spremenil moje desetletje, so to zagotovo hlače z visokim pasom (smeh, op. p.)!" je odločna Manca. In tudi Lea je izbrala hlače: "Rada nosim široke hlače in takšne lahko dobim vsako sezono v trgovinah in vedno so aktualne."

Prav obnavljanje preteklih trendov v drugem desetletju, o katerem govori Manca, je premamilo tudi modno oblikovalko Nino Šušnjara, ki še danes nosi najboljše, kar so prinesla 90. leta: od kratkih, odrezanih topov, mini očal do tako imenovanih "chokerjev" (verižica, ki tesno zaobjame vrat), in pa športni stil, ki se je močno prepletel z ulično modo.

Moda devetdesetih, ki se je vrnila v preteklem desetletju: mini sončna očala, odrezani topi, "chokerji" in športni stil, prepleten z ulično modo. Foto: Getty Images

"Devetdeseta so mi blizu, saj sem takrat začela svoje modno potovanje in izražanje skozi stil. Najljubši dodatek iz tega obdobja so mini očala, ki jih še vedno rada nosim. Drugi trend, ki smo se mu težko izmuznili, je športni videz. Superge so zamenjale pete in trenirka je izpodrinila kavbojke. Udobnosti se težko uprem tudi jaz."

Se pa tudi Nina strinja z Leo, da se je v ospredje bolj kot kdajkoli prej prerinilo udobje, ki je postalo že kar prioriteta. "Življenje teče hitreje, kot je nekoč, in danes v enem dnevu postorimo veliko več, kot smo v preteklosti. Zato so se predvsem prijeli trendi, ki omogočajo udobje."

Modna oblikovalka Nina Šušnjara Foto: Ana Kovač

Plus desetletja: suknjič in superge, največji minus: pajkice

Hitra moda je prinesla trend velike izbire oblačil, s čimer je moda postala demokratična, zaradi česar je danes "zares moderno tisto, kar vam pristaja, in ne tisto, kar diktirajo z vrha sveta mode", razlaga strokovnjakinja za kulturo oblačenja, ki pa je vseeno prepričana, da bi morala vsaj dva kosa utoniti v pozabo.

"Držim pesti, da bodo pajkice izumrle, in srčno upam, da bodo nehali prodajati poškodovane kavbojke. Na žalost se to dvoje že zelo dolgo drži." In prav pajkice navaja kot največji spodrsljaj desetletja.

Največji minus je, da se moramo še vedno pogovarjati, ali so pajkice v redu za v službo ali ne. Pajkice niso hlače in zato je nujno, zares nujno nositi zgoraj tuniko - podaljšan zgornji del, da zakrije zadnjico in del celulita.

Tako pajkice nosijo v modnih prestolnicah:

Kaj pa plus?

Nina Šušnjara pravi, da so to superge, ironično pa so superge s polno peto po njenem mnenju največji minus. Pisanijeva pa pravi, da si največji plus zasluži klasičen ženski suknjič.

"V začetku tisočletja sta bila ženski suknjič in kostim popolnoma zastareli oblačili in sta se zdeli zelo konservativni in po naftalinu dišeči. Zadnja tri leta pa sta doživeli glamurozno vrnitev." Pa čeprav je "ta novi kostim pokvarjen", dodaja: "Ima prevelik suknjič, ki mu zavihamo rokave, in pogosto prekratke hlače, kombiniramo ga 'narobe', s hibridnimi čevlji (kombinacija športnega in usnjenega čevlja)."

Pokvarjen ali ne, ta vrnitev Leo osebno veseli, pravi.

Vrnitev, ki je razveselila strokovnjakinjo za kulturo oblačenja: kostim. Foto: Cover Images

Preberite tudi: