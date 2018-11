Nina Šušnjara: Zgolj z modo in oblikovanjem oblačil je pri nas težko preživeti

Nina Šušnjara že deset let sodeluje z nemodnimi znamkami in pri tem je zelo uspešna.

Nina Šušnjara že deset let sodeluje z nemodnimi znamkami in pri tem je zelo uspešna. Foto: Ana Kovač

Sodelovanje modnih oblikovalcev z nemodnimi znamkami je v tujini že dobro utečena praksa, pri nas pa šele začenja dobro živeti. A ne za Nino Šušnjara, ki se je prvega takšnega projekta lotila že pred desetimi leti. Takrat je za Nissan Slovenija avtomobile prelepila s čipko in ta avtomobil sama vozi še danes.

"Tukaj moram reči, da sem bila kar napredna, nisem se včeraj spomnila, da bi sodelovala z drugimi nemodnimi znamkami. Gre le za to, da so vsaka naslednja sodelovanja odmevnejša," nam je razložila po tem, ko je uspešno lansirala nove Elanove smučke, ki so skoraj že razprodane.

Smuči, ki jih je oblikovala za Elan. Foto: Osebni arhiv

V četrtek pa bo predstavila še novo kolekcijo oblačil Anomalia in ovitke za e-cigarete iQOS, ki dopolnjujejo Elanove smuči.

"Ti trije projekti so časovno sovpadli, zato sem vse ustvarila z enakim navdihom in vse skupaj je v istem stilu. Gre za nekakšno odo nepopolnosti, da si dovolimo napake in zato tudi razpoke." Tudi ovitki za e-cigarete, čeprav sploh še niso naprodaj, so zaradi prednaročil že skoraj pošli.

Sprva se je sodelovanj lotevala zaradi preživetja, zdaj pa ob tem nadvse uživa. Foto: Ana Kovač

Na sodelovanja najprej pristala zaradi preživetja

A Nina priznava, da se takšnih sodelovanj sprva ni lotila zaradi želje po izzivih in kreiranju, temveč predvsem zato, ker je zgolj z modo in oblikovanjem oblačil pri nas težko preživeti. Vendar se je potem vse nepričakovano obrnilo, pravi.

"Potem sem ugotovila, da mi je to najboljše delati (smeh, op. p.). Ko narediš dve kolekciji na leto, to postane že neka rutina in oblačila zelo rada oblikujem, to je moja strast, ampak mi ne predstavljajo več takšnega izziva. Takšna sodelovanja pa mi ga, in se ob njih počutim zelo živo. Zelo sem vesela vsakega sodelovanja, še skoraj bolj kot za kolekcijo."

Eko vrečka v sodelovanju z MOL. Foto: Osebni arhiv Do zdaj se lahko pohvali s projekti za tuji znamki Mömax in Jaguar ter za slovenske znamke Equa, Natura Femina od Tosame ter, kot že omenjeno, Elan. S prav posebnim navdušenjem pa opiše sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, za katero je oblikovala eko nakupovalne vrečke. "Izdelali smo 1.500 vrečk, ki so jih dobesedno razgrabili. Še župan me je klical in mi rekel, da je šlo tako za med, da moramo ponoviti (smeh, op. p.). In se že dogovarjamo, da bi ponovili to zgodbo."

Nakupovalne vrečke je nato redno videvala na ulici, kar se ji z oblekami ni dogajalo tako pogosto, razlaga in dodaja: "Te vrečke ženske rade nosijo kar namesto torbice, kar mi je zelo všeč."

Z največjim veseljem in zagonom se loteva sodelovanj s slovenskimi znamkami, saj meni, da bi si morali medsebojno pomagati. Foto: Ana Kovač

Najbolj jo osreči, ko so kosi razprodani

Tudi na Jaguar ima lepe spomine, saj je v sodelovanju z njimi oblikovala posebno torbico, ki so jo prodali na licitaciji in prihodke darovali v dobrodelne namene. S slovensko znamko stekleničk Equa je moči združila dvakrat, nazadnje je zanje oblikovala kolekcijo treh stekleničk, ki so bile v trenutku razprodane.

"To se mi zdi tako fino, vsakič, ko se nekaj razproda, mi res veliko pomeni."

Pravijo, da se ne smemo ukvarjati s tem, kaj si mislijo drugi, ampak umetnik oziroma oblikovalec da sebe na pladenj, ko lansira neki izdelek. V njem so moja čustva, moje psihično stanje, celo sebe dam notri. Če nekdo to ignorira ali pa je ob tem še celo negativen, to vzameš zelo osebno, saj si tako osebno prisoten pri tej stvari.

Vendar je že med študijem dobila trdo kožo in se naučila, da je vsako mnenje subjektivno. "Nekomu je nekaj všeč, pa drugemu ni, vsak ima pravico do svojega mnenja in prav je tako. Morala sem se naučiti, da me to ne prizadene. Mi je pa lepo videti, da je iz leta v leto večja podpora ljudi tudi pri nas, da cenijo moj dizajn in da ga radi nosijo."

Stekleničke Equa z Nininim podpisom. Foto: Osebni arhiv

Najraje sodeluje s slovenskimi znamkami

Čeprav ji vsako sodelovanje predstavlja poseben izziv, sploh če si sodelovanja na začetku sploh ne predstavlja, je najbolj zadovoljna, ko se skupna pot začne pisati s slovenskimi znamkami.

"Saj je bilo odlično sodelovati z Jaguarjem in Mömaxom, ampak sem veliko bolj vesela denimo projekta z Elanom ali pa Equo. Se mi zdi, da je zelo pomembno za slovenski trg, da podpiramo drug drugega." Predolgo je namreč vladala nevoščljivost in tekmovalnost, pravi. "Moramo si pomagati, saj smo skupaj močnejši. Na ta sodelovanja ne smemo gledati kot na tekmo egov, te treba dati na stran."

Če gre nekomu drugemu dobro v našem prostoru, mi to samo pokaže, da se da! To ne pomeni, da bom jaz imela manj. Za vse je dovolj prostora. Tako ali tako imamo vsi različne ciljne skupine, poleg tega pa ne vidim razloga, zakaj ne bi mogla ena oseba nositi tako mojega kosa kot kos drugega slovenskega oblikovalca?

Ustvarjanje kolekcij je postalo že rutina, v sodelovanjih z nemodnimi znamkami pa je našla nove izzive, pravi. Foto: Ana Kovač

Nina bo vse te misli o sodelovanjih strnila na letošnjem Semplu, ki se bo odvijal 29. in 30. novembra v Portorožu. Tam bo predstavila tudi najnovejšo kolekcijo, za katero so jo mnogi spraševali, zakaj je tradicionalno ne predstavi na tednu mode MBFWLJ. Tega je tokrat izpustila, ker je bil tokratni fokus na moški modi, poleg tega pa: "Ta kolekcija je zelo drugačna, zato si zasluži drugačen pristop," je skrivnostno zaključila.