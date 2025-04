Preiskovalni organi iz Francije, Slovenije, BiH in Španije so v skupni operaciji razbili mednarodno mrežo trgovcev z orožjem, ki je tihotapila jurišne puške in granate z območja Zahodnega Balkana v Zahodno Evropo, je danes sporočil Europol. Med aretiranimi je tudi slovenski voznik, v čigar vozilu so našli skrito orožje.

Mednarodno tihotapsko mrežo so razbili v okviru usklajenih racij v Franciji, Španiji in BiH. Pri tem so aretirali sedem osumljencev, povezanih z združbo, ki naj bi orožje nezakonito pridobivala na Zahodnem Balkanu in ga preprodajala v Francijo za nadaljnjo distribucijo.

Po podatkih evropskega policijskega urada Europol so štiri osebe aretirali v Franciji, eno v Španiji in dve v BiH.

Orožje skrival v počitniški prikolici

Preiskovalci so primer začeli preiskovati septembra 2023, ko so organi pregona BiH obvestili slovenske oblasti o vozilu, ki je prevažalo večje količine orožja in streliva, namenjenega proti Franciji. Ker je bilo vozilo na poti v Avstrijo, so slovenski organi obvestili avstrijske, ti pa so nato v bližini slovenske meje ustavili vozilo s slovensko registracijo, ki je vleklo počitniško prikolico.

V njem so policisti odkrili skrito orožje, in sicer 25 jurišnih pušk tipa AK in strelivo, 126 ročnih granat, strojnico in pištolo. Orožje, ki naj bi izviralo iz BiH, je bilo v skritih predelih, med drugim v rezervni pnevmatiki prikolice. Voznika, slovenskega državljana, so prijeli.

Foto: Europol Foto: Europol

Sledi vodile v Kranj

Avstrijske oblasti so Slovenijo obvestile, da sta voznik in lastnik vozila iz Kranja. To je privedlo do nadaljnjih preiskav slovenskih oblasti, v okviru katerih so aretirali še dva osumljenca.

V Sloveniji sta v preiskavi, ki sta jo podprla Europol in evropska agencija za pravosodno sodelovanje Eurojust, sodelovala Okrožno državno tožilstvo v Kranju in kriminalistična policija Kranj.