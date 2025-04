Stroj, ki mu ni para. Razvili so ga Hrvati. #video #foto

V zagrebški Areni se je začela ena največjih regionalnih prireditev, mednarodna razstava obrambe, letalstva in varnosti ASDA 2025 (Adriatic Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition). Veliko zanimanje javnosti je pritegnilo protiteroristično robotsko vozilo, ki je namenjeno uporabi v specialnih, urgentnih, protieksplozivnih in protiterorističnih enotah policije in vojske. To unikatno vozilo je plod razvoja zagrebškega podjetja DOK-ING, uradno pa so ga predstavili aprila 2023.

MV-3 ​​​​Hystrix podjetja DOK-ING je večnamensko vozilo, ki je namenjeno specialnim enotam v podpori proti terorizmu, operacijah za izpustitev talcev in kriznih misijah ob družbenih izgredih, so ob predstavitvi robota, ki so ga razvijali tri leta, pred dvema letoma razkrili v podjetju.

"Med razvojem smo spremenili lastnosti stroja in ga prilagodili potrebam prihodnjih uporabnikov," je takrat dejal inovator Vjekoslav Majetić, ustanovitelj in lastnik podjetja DOK-ING. Zanimanja za Hystrixa na svetovnem trgu je po njegovih besedah veliko, končna cena pa še ni znana.

Vozilo je namenjeno policiji in vojski, njegov primarni namen je delovanje v zaprtih prostorih. Na sprednji strani ima močno balistično zaščito. Lahko deluje podnevi in ​​v pogojih zmanjšane vidljivosti. Opremljen je s serijo kamer – infrardečimi in toplotnimi, zato lahko deluje tudi ponoči. Pri uporabi stroja imajo posebne enote maksimalno varnost, so še navedli v podjetju.

Uradna predstavitev stroja MV-3 Hystrix v Zagrebu aprila 2023 Foto: DOK-ING

Dosežki vojaške industrije

Sejem ASDA na Hrvaškem poteka že osmič, a prvič v Zagrebu pod pokroviteljstvom hrvaške vlade in ob podpori hrvaškega ministrstva za obrambo. Letos se bo na njem do petka predstavilo 236 razstavljavcev iz 28 držav, med njimi je 48 hrvaških razstavljavcev, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na razstavi so predstavljeni izdelki in rešitve s področja kopenske, zračne in pomorske obrambe, domovinske varnosti ter kibernetske in vesoljske obrambe.

Foto: Pixsell/ Slavko Midzor Foto: Pixsell/ Slavko Midzor

"Razstava predstavlja dosežke vojaške industrije in podporo mednarodni afirmaciji hrvaških proizvajalcev obrambne industrije. ASDA je največja razstava vojaške opreme in oborožitve v tej regiji, ki je postala tradicionalna, se tako uvrstila v koledar mednarodnih vojaških razstav v svetu ter postala del hrvaške obrambne znamke. Je priložnost za poslovna srečanja z vodilnimi proizvajalci orožja in vojaške opreme, pa tudi za predstavitev najnovejših dosežkov hrvaške vojaške industrije," so ob tem poudarili na ministrstvu za obrambo.

Foto: Pixsell/ Slavko Midzor