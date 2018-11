Nekoliko drugačen teden mode: žensko modo potisnili ob stran #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna je potekal še en teden mode v tej sezoni - Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana, na katerem so tokrat predstavljali večinoma moško modo. Kreacije so oblikovalci prikazali na zanimivem prizorišču, ki je spominjalo na mehanično delavnico.

Tri tedne po tem, ko se je na Ljubljana Fashion Weeku (LJFW) predstavilo 29 oblikovalcev in znamk, je bil v Ljubljani še Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana (MBFWLJ). Ta je od preostalih izstopal po tem, da so oblikovalci na njem žensko modo potisnili ob stran in v ospredje postavili moško modo.

Na prvem večeru sedme izdaje MBFWLJ sta se predstavila Zlata Zavašnik z novo kolekcijo SENS klasičnih moških oblek črnih in sivih odtenkov ter Boško Jakovljević z barvito kolekcijo klasične moške mode, ki jo ustvarja pod znamko Martini Vesto by Boško.

Faktory by Boško Foto: Žiga Intihar

Milica Vukadinović Foto: Sandi Fišer

Sofia Nogard Foto: Žiga Intihar

V drugem in sklepnem večeru pa je kolekcije na modno brv poslalo še deset modnih oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Nemčije, ki so pokazali svojo vizijo dovršenih kreacij moških oblačil.

Za prizorišče letošnjega jesenskega tedna mode MBFWLJ so organizatorji izbrali mehanično delavnico, ki so jo z rekonceptualizacijo spremenili v vizualno poezijo za modne in avtomobilske navdušence.

Marko Glavinić Foto: Sandi Fišer

Sari Valenci Foto: Sandi Fišer

Franziska Michael Foto: Sandi Fišer

Dva večera, polna moškega navdiha

Z eksperimentalno kolekcijo se je predstavila mlada oblikovalka Sari Valenci, sledila ji je Tjaša Zalar, ki jo je za mladi up slovenskega modnega oblikovanja poleg slovenske žirije za Mercedes-Benz Fashion Award označil tudi italijanski Vogue.

Zlata Zavašnik, veteranka v svetu moške mode, je na brv poslala zrelo in estetsko dovršeno modno zgodbo, ki izraža dolgoletno tradicijo znamke SENS in bogate izkušnje ustvarjalke. Srbski oblikovalec Marko Glavinić je obiskovalce z igrivo kolekcijo ArtChild popeljal v čase 90. let, njegova rojakinja Milica Vukadinović pa s svojim prepoznavnim slogom na športna igrišča.

Slovenska oblikovalka Mija Curk je z znamko Sofia Nogard brisala meje med moškimi in ženskimi kosi oblačil, priznani srbski oblikovalec Boško Jakovljević pa je za novo kolekcijo znamke Faktory by Boško požel bučen aplavz.

Tomislav Bahorić je prikazal monokromatsko zgodbo, polno asimetrij, ki jo je odlikovalo kombiniranje naravnih in sodobnih tehničnih materialov. Znamka IVANMAN, pod katero ustvarja Ivan Mandžukić, pa je tudi tokrat ostala sinonim za krojaško in slogovno dovršena oblačila. Modni večer je sklenila Franziska Michael, priznana oblikovalka iz Berlina, ki je na modni brvi uspešno prepletala visoko modo, umetnost in nosljivost.

Sens Foto: Sandi Fišer

IVANMAN Foto: Žiga Intihar

IVANMAN Foto: Žiga Intihar

