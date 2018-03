"Kar zdaj doživljam v poslu, je tisto, kar bi si želel vsak" #intervju

Intervju: Zlata Zavašnik

Lastnica uspešne blagovne znamke Sens, ki že skoraj četrt stoletja oblači izključno moške, zadnja tri leta neizmerno uživa v svojem poslanstvu - kreiranju oblek, v katerih se vsak počuti kot gospod. Zlata Zavašnik se od leta 2015 posveča le eni trgovini, čeprav je nekoč imela štiri. Začetki so bili težki, a pravi: "To, kar imam zdaj ... Je pa res lepo,"

Foto: Ana Kovač

Mesec marec posvečamo uspešnim ženskam, ki izstopajo na svojem področju. Pri Zlati Zavašnik je to moda, svoj talent in ljubezen do modnega oblikovanja pa je namenila moškim. Zanje pod znamko Sens ustvarja že 25 let.

Zlatine kreacije obožuje veliko Slovencev, njene redne stranke pa so tudi Ivo Boscarol, Boštjan Romih, Andrej Šifrer, Jurij Zrnec, Uroš Smolej, Rok Ferengja, Jože Potrebuješ, Bojan Emeršič, Alen Kobilica, Tin Vodopivec in Matjaž Kumelj.

Moške predstavnike oblači za vse pomembnejše dogodke v njihovem življenju; za birmo, valeto, maturantski ples, podelitev diplome in poroko, tudi za običajni vsakdan, ko služba od njih zahteva elegantno poslovno obleko.

A pot do statusa cenjene blagovne znamke je bila vse prej kot lahka. Bili so časi, ko bi lahko obupala, vendar jo je ljubezen do mode in lepih moških oblek gnala naprej.

Kakšni so bili začetki Sensa?

Začela sem leta 1994, prej pa sem bila kot modna oblikovalka zaposlena v podjetju, ki ga zdaj več ni. Tam sem oblikovala žensko kolekcijo, bila pa sem navzoča tudi pri prodaji in sem od kupcev večkrat slišala, da pogrešajo več moških oblek. Že od nekdaj pa sem se spogledovala s tem, da bi imela nekaj svojega, zato sem se odločila, da začnem lastno blagovno znamko moških oblačil.

Začela sem zato, ker sem začutila nišo na trgu, poleg tega pa so mi že od nekdaj všeč minimalistične stvari in bližje mi je moška moda kot pa ženska, vsi ti dodatki, čipke in volančki.

Kaj je bilo najtežje, ko ste začenjali?

Uf, vsak lahko izgubi motivacijo, saj je precej težko. Zagotovo bi se še enkrat spustila v to, a s tem vedenjem in izkušnjami, ki jih imam zdaj, bi se težko odločila. A takrat tega ne veš. To, kar pa imam zdaj ... Je pa res lepo. Kar zdaj doživljam v poslu, je tisto, kar bi si želel vsak človek.

Najtežja je bila morda postavitev podjetja, blagovne znamke na trgu, biti vsaj toliko pomemben za proizvajalca, ki ti šiva obleke, da te nima za popolnoma zadnjega. Ti občutki ... To je grozno. Ti lahko že imaš kupce, že delaš, a si še vedno skoraj nihče za proizvajalca, ki ti šiva. To prebroditi in prenesti, da te vse ne mine ... Velikokrat sem bila v fazi, ko - veliko let sem čisto sama delala vse, prodajo, nabavo, kreiranje, kontrolo proizvodnje, - je bilo to breme maksimalno težko. A to je treba vzeti v zakup, tako pač je.

Foto: Ana Kovač

V teh proizvodnjah je na tisoče komadov in že samo to, da si iz Slovenije, pomeni, da si eden od najmanjših, na začetku pa sploh. Potem izveš, da ti česa niso naredili v roku, in nimaš nobene moči. To je bilo pred 24 leti, takrat so bile vse proizvodnje velike, takrat je bila naročena količina pod 3.000 kosov majhna! Jaz pa sem začela s 500, a zame je bilo to ogromno! Zanje pa nič, brez veze. In če se nisi hitro povečal, si bil zanje nezanimiv. Na slovenskem trgu si se zelo težko hitro povečal.

Vedno je bil prepad med tem, kaj oni hočejo, in tem, kar sem jim jaz lahko ponudila. V proizvodnji sem se tako vedno počutila majhno. Zdaj pa so velike proizvodnje propadle in imamo manjše, ki pa so še vedno dovolj velike, da sprejmejo tudi manjše količine, zato lahko zdaj delam tudi manjše serije.

Ne zato, ker je Sens postal pomembnejši, ampak zato, ker se je ves koncept tekstilne industrije v Evropi tako spremenil. Količine so šle na Kitajsko in v Bangladeš, manjši ponudniki in unikatne znamke pa smo ostali tukaj. To je zdaj prednost za Sens.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ste še zdaj vi tisti, ki oblikujete obleke?

Da, vse oblikujem sama.

Kje dobivate navdih, obiščete kakšen tuji teden mode?

Tako je. Običajno grem v Firence, na sejem moške mode Pitti Uomo, ki je najmočnejši v Evropi. Spremljam tudi po medijih, saj so zdaj vse modne revije na dlani. Pa tudi preko tkanin in novosti, ki jih je sicer malo manj kot pri ženski modi, ampak vedno se najde nekaj novega, kar te navdihuje.

Veliko navdiha dobim, ko delam kolekcijo za Mercedes Benz Fashion Week. Tam grem čez meje in nekatere detajle uporabim nato v redni kolekciji. Od tu tudi sporočilo, da moramo včasih iz območja udobja in narediti nekaj, česar najraje ne bi, in se pozneje izkaže kot motivacija in navdih. To sem doživela z omenjenim tednom mode.

Slovenski oblikovalci na tednu mode končno dočakali kupce in skavte #MBFWLJ

Se zgledujete po kakšnem modnem oblikovalcu svetovnega kova?

Pravzaprav me navdihuje vsakič kakšen drugi. Pri predzadnji kolekciji me je recimo Dior, ampak to se vedno spreminja, vsakič me preseneti nekdo drug.

Koliko trgovin imate po Sloveniji?

Leta 2008 sem imela štiri, zdaj pa imamo samo eno in edino tukaj v BTC-ju, nekaj veleprodaj pa v večjih krajih po vsej Sloveniji. Kupci k nam prihajajo iz Hrvaške in tudi od drugod. Izkušnje iz štirih trgovin so me pripeljale do tega, da je za takšen produkt dovolj ena trgovina, vendar ta zelo dobro založena. Mi imamo res ogromno zalogo, več kot 1.200 oblek in srajc. Vse velikosti, odtenke, barve ... A zelo veliko modelov in unikatov.

Kdaj ste začeli poslovati s plusom, da ste se lahko zares sprostili?

Nekaj zadovoljstva je bilo že okrog leta 2005, preden se je začela recesija, ko smo se približevali letu 2008 in 2009. Od leta 2003 do 2005 lahko rečem, da sem imela dober občutek in sem si tudi veliko upala. To je bilo obdobje, ko sem bila precej sproščena. Potem pa je prišlo obdobje, ko sem odprla te štiri trgovine in je bilo vse skupaj strašno breme, hkrati pa je prišla še recesija. Takrat sem imela vsega dovolj.

Ampak najlepše je pa od leta 2015, ko smo odprli trgovino v BTC-ju, zdaj bodo tri leta, odkar je super. Pa tudi gospodarski položaj se je popravil.

Foto: Ana Kovač

Kako se počutite v moškem svetu?

Odlično. Sploh tukaj, v tem ambientu in tako uspešno, kot nam gre, lahko rečem, da se počutim idealno v moškem svetu. Všeč mi je, da moške moda zanima in da k nam ob posebnih priložnostih pridejo tudi tisti, ki se sicer nikoli ne bi dali v obleko. In takrat v njih vidim iskrice.

Kakšni so moški kot stranke, kako nakupujejo?

Različno. Ampak lahko rečem, da je letos v ospredju več klasike, kar me preseneča. Imamo pa mi tako drugačne stvari, da bo vsak našel nekaj zase. Jaz moram vedno delati za res širši krog kupcev, saj je Slovenija tako majhna. Da je moja trgovina prostor, kamor lahko pride vsak, z vsako željo in okusom. Ne morem se osredotočiti samo na eno smer, to ne gre.

Kdo, mislite, da bolje razume moško modo? So to vseeno moški ali ženske?

Hmm ... Kaj pa vem. Odvisno od produkta. Mislim, da ženske bolje razumemo, no, ali pa si vsaj jaz dovolim kakšno stvar, ki si je moški oblikovalec morda ne bi. Morda bi šel v drugo smer. Naš rezultat je dober, zato lahko rečem, da je moj pristop pravi, in ker sem ženska, lahko navijam za to (smeh, op. p.). Ampak to je zgolj moj občutek.

Kaj je bilo potrebno, da je Sens zdaj tako prepoznaven in ga ljudje cenijo?

Vsekakor kakovost in dober dizajn. A jaz gledam še z druge perspektive. Mene je vedno nekaj vodilo pri mojem delu. Če bi samo nekaj kalkulirala, se mi zdi, da tega ne bi več počela. Gre še za vizijo, ki jo imaš, za iskrenost, poštenost do dobaviteljev, ... Da vse to na koncu pride v obliki nagrade, če si bil res korekten na svoji poti. In pa to, da si drzen. Vedno sem si želela delati lepe in dobre stvari, to je bila moja motivacija.

Foto: Ana Kovač

Bi lahko torej rekli, da ima ženska večkrat boljši občutek za lepo?

Dajmo (smeh,op. p.). Pa tudi to, da smo bolj poglobljene. Da nas spremlja in vodi tudi čustveni vidik, zato je morda ta intuicija, ki jo imamo ženske, dolgoročno precej uspešna, ker se res bolj poglobimo. To je zelo mučno, da te ne ulovi pohlep. Ne vem, morda smo tudi tukaj ženske drugačne, saj smo bolj čustvene in drugače gledamo na svojo dejavnost.

Kako se je spremenilo dojemanje moške mode v primerjavi z vašimi začetki?

Predvsem to, da moram dati v ponudbo bistveno več izdelkov, dodatkov, veliko bolj moramo biti pozorni na stajlinge, ki jih delamo v trgovini ... Na vseh področjih moraš vložiti veliko več, da dobiš morda isti rezultat. Vsi smo postali zahtevni do vseh produktov; do oblačil, do hrane, do vsega, kar nam ponujajo. In v vsem tem obilju moram dati veliko več od sebe, vsako leto več. Ne glede na to, da je znamka bolj prepoznavna in ima svoje mesto na trgu. Tukaj ni premora. Ves svet je konkurenca.

Za koga pa bi rekli, da je v slovenskem prostoru največji tekmec?

Jaz sem skozi svojo četrtstoletno pot vedno razmišljala o konkurenci in to so bile številne znamke. Zdaj pa sem ugotovila, da ne potrebujem nobenega strahu in da lahko Sens kdorkoli ogroža. Ključno je, da imaš začrtano svojo unikatno pot, te se sama zagotovo držim.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Sens ima res svojo posebno pot. Seveda dobivam informacije iz sveta mode in trendov, a to so samo informacije, ki jih jaz izpeljem po svoje, glede na Slovenijo. Združim kupca, trg in modne smernice. Hkrati pa seveda gledam, kaj dela konkurenca. In trenutno ne vidim, da bi imel Sens kakšnega tekmeca.

Ste kdaj razmišljali o ženski kolekciji?

To me vedno sprašujejo (nasmeh,op. p.). Vem, da je vsako sezono treba narediti še toliko novega za moške, da zagotovo ostajam pri moških. Ker bi lahko pri tem naredila še kaj, a tudi za to ni prostora v tej trgovini, poleg tega pa imajo kupci radi, da si profiliran. Da vedo, da ko nekam pridejo, tam dobijo res največ.