Modna oblikovalka Teja Jeglič, ki jo poznamo po unikatnih torbicah, zapira vrata svojega podjetja in priznane blagovne znamke. Razlogov za zaprtje je več – visoki stroški in davki, neodzivnost strank, ker ni visokih popustov, in množično posnemanje njenih izdelkov. Zdaj se bo, kot pravi, posvetila svoji družini, možnosti za ponovno odprtje podjetja v prihodnosti pa ne izključuje.

"Dolgo časa sem potrebovala, da ugotovim, kaj sploh napisati pod tole objavo, ker pravzaprav, kar bom zdaj napisala, sploh ni žalosten dogodek, ampak se dogaja nekaj čudovitega," je začela zapis, v katerem je naznanila zaprtje svojega podjetja. "Povedala pa bom kar resnico, brez olepševanja, morda bodo nekateri prizadeti, nekateri bodo pa točno vedeli, kaj govorim. Torej, blagovna znamka TejaJeglichDesign za zdaj zapira svoja vrata. No ja, zapira, to je res grdo slišati, v bistvu gre na daljši dopust, da razmisli o prihodnosti."

Čas za nove izzive

Dejavnikov, ki so jo pripeljali do te odločitve, je, kot je zapisala, več. Eden so stranke, ki stalno čakajo na visoke popuste, "namesto da bi rekle, ej, za tale ročno narejen izdelek bom dala pa 10 evrov več, saj podpiram slovenske produkte". "Z visokimi popusti žal ne pridemo daleč, je tako? Ampak samo na ta način smo vas nekako zbudile," je pojasnila.

Izpostavila je tudi konkurenco oziroma množično posnemanje svojih izdelkov, s čimer se bori že dalj časa: "Tega ni eden ali dva, ampak 50 ali 100 takšnih, ki delajo podobne izdelke za 20 evrov. Povejte mi, kako naj se borim s to maso?"

Ob tem se je zahvalila vsem zvestim strankam, ki so jo podpirale in naročale njene izdelke ter verjele vanjo in njeno zgodbo. Zdaj se bo posvetila svoji družini, kmalu namreč pričakuje naraščaj, in ustvarila načrte za prihodnost. "Blagovna znamka je samo moja in je zabetonirana. Morda me kdaj prešine kaj novega in pot zapelje nazaj, saj to sem jaz, to je moje srce, moj otrok," je dodala in pozvala vse, ki bi želeli oddati še zadnja naročila, naj to storijo januarja.

"Hvala še enkrat in ne bodite razočarane, saj je res začetek nečesa lepega, kmalu vam maham z malo štručko v rokah. Vaša Teja," je sklenila.

