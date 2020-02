Zvezdniki, ki so se sprehodili po rdeči preprogi letošnje 92. podelitve oskarjev, niso razočarali. Prevladovala je eleganca in ekstremno slabih modnih izbir, ki bi bile hude brce v temo, letos nismo videli. Kar nekaj zvezdnic pa je v duhu trajnosti in varovanja planeta obleklo celo v preteklosti že nošene obleke.

Rdeče preproge, kjer se največje zvezde na svetu nastavljajo fotografskim objektivom, dajejo izjave za medije ter promovirajo svoje priljubljene modne znamke oziroma oblikovalce, so vedno svojevrstno doživetje. Tudi letošnja rdeča preproga oskarjev ni razočarala.

Kar nekaj zvezdnikov je tako ali drugače presenetilo. Leonardo DiCaprio je prvič po 15 letih s seboj na podelitev nagrad pripeljal srčno izbranko, 22-letno manekenko Camilo Morrone.

Prejšnjih deklet na tovrstne dogodke namreč ni vabil, zadnjič je bil v spremstvu dekleta prav na oskarjih leta 2005, ko ga je spremljala takratna izbranka Gisele Bundchen. A zanimivo, DiCaprio se s svojo najnovejšo ljubeznijo na rdeči preprogi ni kazal, po njej sta se sprehodila ločeno, sta se pa skupaj zabava med podelitvijo.

Leonardo DiCaprio. Foto: Getty Images

Camila Morrone (na fotografiji levo) v pogovoru z igralko Salmo Hayek. Foto: Getty Images

Ravno nasprotno pa igralec Keanu Reeves s seboj na podelitev najbolj prestižnih filmskih nagrad ni pripeljal novega dekleta, 47-letne Alexandre Grant, temveč ga je spremljala mama Patricia Taylor.

Ki pa so jo očitno nekateri gledalci, po objavah na Twitterju sodeč, zamenjali s Keanovo izbranko. Zato jim med pogovorom z Ryanom Seacrestom, ki se je v živo javljal z rdeče preproge oskarjev, ni bilo jasno, zakaj voditelj igračevemu dekletu govori mama.

Keanu Reeves z mamo Patricio Taylor. Foto: Getty Images

Mnoge je presenetila prisotnost resničnostne zvezdnice Blac Chyne, nekdanje partnerke edinega sina v sloviti družini Kardashian, Roba Kardashiana. Twitter so nemudoma prepravila vprašanja, kaj vendarle počne na oskarjih, ko pa ni vpletena ne v filme, prav tako ne podeljuje nobene nagrade.

Kakor koli, skorajda vsi, ki so se sinoči sprehodili po rdeči preprogi oskarjev, so modne kritike prepričali z eleganco in dokaj dobrim okusom. Kar nekaj zvezdnic, med njimi Jane Fonda, Elizabeth Banks in Saoirse Ronan, je pohvalno v duhu trajnosti obleklo bodisi obleke, ki so jih nekoč že nosile, ali pa je bila njihova večerna toaleta sešita iz blaga starih oblek.

Natalie Portman je nosila ogrinjalo z izvezenimi napisi prezrtih režiserk. Foto: Getty Images

Svojevrstno izjavo je prek mode podala igralka Natalie Portman. Nosila je črno-zlato Diorjevo obleko, čez ramena pa si je poveznila črno pregrinjalo. To je bilo posebno zato, ker so bila nanj z zlatimi črkami izvezena imena režisark, ki jih je Akademija spregledla.

Pri reviji Vogue so izbrali 20 najbolje oblečenijh zvezdnic večera.