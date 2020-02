Zakaj se je slovenska oblikovalka družila s priznanim režiserjem? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mateja Benedetti v družbi filmskega režiserja Jamesa Camerona in podpredsednika globalnega tržišča za Lenzing, Harolda Weghorsta na prireditvi Red Carpet Green Dress.

Organizacija Red Carpet Green Dress (RCGD), katere glavni cilj je trajnostno in ekološko ozaveščeno modo ponesti na rdečo preprogo, je k sodelovanju povabila slovensko modno oblikovalko Matejo Benedetti in njeno znamko luksuzne trajnostne mode Benedetti Life, ter tekstilnega velikana Lenzinga, s katerim so lansirali posebno vrsto tekstila za trajnostno modo.

RCGD si namreč želi z Benedetti Lifom in Lenzingovim tekstilom modnemu svetu prinesti rešitev, ki bi spremenila način oblačenja, zlasti na rdeči preprogi, ki nima široke palete rešitev iz naravnih ekoloških materialov.

Uvodne predstavitve, ki se je ravno pred podelitvijo Oskarjev odvijala v Los Angelesu, se je udeležila tudi Mateja, kjer se je med drugim tudi družila z režiserjem Jamesom Cameronom in njegovo ženo Suzy.

Podpredsednik globalnega tržišča za Lenzing in Samata Pattinson, direktorica združenja Red Carpet Green Dress. Foto: Jose Perez

Benedetti Life obleka iz tkanine Tencel Luxe. Foto: Jose Perez

Ponosna, da je slovensko znamko ponesla v Hollywood

Suzy Amis Cameron je namreč ustanoviteljica združenja RCGD in glasna zagovornica trajnostne mode. Ob tej priložnosti je poudarila, kakšen izziv je bilo pred desetimi leti začeti to združenje.

"Trajnostnih tkanin preprosto ni bilo enostavno najti in tudi z namenskimi sredstvi je bilo iskanje prave tkanine za obleko za Oskarja skoraj nemogoče. Hiter napredek je pripeljal do tega, da je trajnostna moda postala osrednja osnova, za katero smo vedno vedeli, da bo."

Zdaj jim pri tem pomaga tudi Benedettijeva, ki je zanje izdelala nov dizajn obleke. "Zelo sem ponosna, da je bil Benedetti Life s strani Vegan Fashion Weeka izbran, da oblikuje obleko iz Lenzingovih materialov."

RCGD je z ambasadorji, kot so igralci Naomie Harris, Emma Roberts in Lakeith Stanfield, oblečenimi v trajnostna gala oblačila, že več kot desetletje prisotna na vsakoletni podelitvi oskarjev.

