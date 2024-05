11. DIGGIT: Prihodnost je (skoraj) tu

Tudi letos bo program konference potekal sočasno na dveh odrih, in sicer DIG, kjer bo pod drobnogledom prihodnost tehnologije, oglaševanja, dela, financ, medijev, mode in zabave, na odru GIT pa bomo spremljali primere dobre prakse.

Med ključnimi govorci so nekdanji izvršni direktor analitičnega portala TrendWatching Henry Coutinho-Mason, ki bo predstavil, kako bomo živeli, delali in uspevali ter kdo so in kaj si bodo želeli potrošniki prihodnosti, Michael Corcoran, nekdanji direktor družbenih omrežij pri letalski družbi Ryanair, zdaj pa izvršni partner v irski kreativni digitalni agenciji Frankly, Grace Andrews, direktorica marketinga podkasta The Diary of A CEO, ki bo govorila o prihodnosti medijev in podkastov, ter Matea Benedetti, kreativna direktorica in ustanoviteljica Benedetti Life, ki bo podala svoj pogled na prihodnost modne industrije.

Udeležence bo zagotovo navdihnila tudi Laura Unuk, najboljša slovenska šahistka, ki bo v pogovoru s stand-up komikom Rokom Bohincem razkrila, kako doživlja uspeh in kaj jo žene pri tem, da poskuša biti vedno boljša in presegati meje. O vroči temi, prihodnosti umetne inteligence, se bosta pogovarjala Primož Cigoj, direktor podjetja PandaChat, in Dejan Petelin, soustanovitelj podjetja Pareto AI. Na DIGGIT-u bodo nastopili tudi David Dravinec, 21-letni hrvaški podjetnik, ki hrvaške in slovenske potrošnike navdušuje s sokovi in zdravimi obroki JuiceFast, Maja Brelih Lotrič, direktorica družinskega podjetja Lotrič Meroslovje, s katero se bosta za podkast RASTezanja pogovarjala njegova gostitelja Andrej Bergant in Gorazd Zakrajšek iz podjetja FrodX, ter David Zupančič, zdravnik in avtor knjižnih uspešnic Življenje v sivi coni in Znanost mirnega življenja.

V prihodnost bomo vstopili tudi, ko bomo po koncu programskega dela konference podelili nagrade za najboljša digitalna dela in digitalno osebnost leta (nagrado zlati likalnik letos prejme Živa Deu iz Atlantic Grupe) ter zmagovalcem nazdravili na večerni zabavi pod pokroviteljstvom agencije Innovatif.

