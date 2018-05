V prvi vrsti modne revije smo ujeli najbogatejša Slovenca #foto

Samo in Iza Login na modni reviji tedna mode MBFWLJ. Foto: Jure Makovec

Pretekli konec tedna je v središču Ljubljane potekala že šesta izdaja tedna mode Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana (MBFWLJ), s sklepnimi revijami v soboto zvečer. Zadnji modni večer je v velikem slogu sklenila Matea Benedetti, ki je na brv poslala kar dve kolekciji.

Njene kreacije sta si iz prve vrste med drugim ogledala tudi najbogatejša Slovenca Iza in Samo Login, saj je Iza prek fundacije Login5 edina in glavna investitorka Matejine etično-luksuzne blagovne znamke.

Preberite si tudi intervju z Leo Pisani, svetovalko za videz, ki že leta skrbi za stil Ize Login.

Foto: Jure Makovec

Iza s preostalimi gosti MBFLJ, ki so nosili Matejine kreacije. Foto: Žiga Intihar

Iza je za to priložnost nosila rdeč plašč Matee Benedetti iz veganskega usnja, narejenega iz 50 odstotkov jabolčnih odpadkov iz prehrambne industrije. Matea in Iza si namreč delita vizijo in vrednote o čistejšem planetu, Matea pa je obe kolekciji za jesen-zimo 2018/2019 in pomlad-poletje 2019 izdelala izključno iz biorazgradljivih in recikliranih materialov, med katerimi so tudi ananasovo usnje, bambus in pletenine iz recikliranih plastenk.

Obiskovalci tedna mode MBFWLJ so lahko v skoraj polurni modni reviji videli 33 kosov, posvečenih koralnim grebenom, ki jim do leta 2050 grozi izumrtje.

Matea je predstavljeni kolekciji ustvarjala dobro leto. Foto: Jure Makovec

