Velika prelomnica za Chanel: nič več kosov iz živalskega usnja in krzna

Luksuzna modna hiša Chanel se je zadnja leta trudila uporabljati etično pridobljeno živalsko usnje in pravo krzno, a ker je to postalo vse težje, so se odločili, da bodo te materiale povsem opustili pri oblikovanju vseh prihodnjih kolekcij.

Francoska modna hiša Chanel je sporočila, da novih kolekcij ne bodo več ustvarjali z živalskimi materiali, kot sta usnje in krzno.

Usnjene in krznene izdelke so v zadnjih letih sicer izdelovali s pomočjo etične in nadzorovane pridelave, a ker farme kljub temu niso dosegale njihovih standardov, so se odločili, da povsem opustijo uporabo usnja in krzna.

Chanel je prepoznaven predvsem zaradi posebno tkanega tvida, ki prevladuje na vseh modnih revijah. Foto: Getty Images

Coco nosila plašč iz črnega panterja, a zdaj so časi drugačni

"Prihodnost kakovostnih kosov bo temeljila na zavedanju, kako je oblikovalec te kose izdelal," je pojasnil predsednik Chanela Bruno Pavlovsky. Pojasnil je, da bo hiša povsem prenehala uporabljati krokodilje in kačje usnje ter usnje iz kuščarjev in skatov. Opustili bodo tudi uporabo krzna, ki pa so ga že zdaj uporabljali zelo redko, je razložil.

Tudi Karl Lagerfeld, ki je že 35 let kreativni direktor pri Chanelu, je dodal, da se ne spomni, kdaj je hiša nazadnje uporabljala krzno. Ustanoviteljica znamke Gabrielle oz. Coco Chanel je bila sicer velika ljubiteljica takšnih kosov, nosila naj bi celo plašč iz črnega panterja in top iz kune.

Coco Chanel je bila ljubiteljica krzna. Foto: Getty Images

Krzno so iz svoje proizvodnje izključile tudi številne druge luksuzne znamke, kot so Gucci, Versace, Burberry, Armani, Ralph Lauren, Michael Kors, Vivienne Westwood in Stella McCartney.

