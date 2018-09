Kontroverzni oblikovalec, ki je že marsikoga užalil, praznuje 85 let

Nemški modni oblikovalec Karl Lagerfeld danes praznuje 85 let, pomemben del modnega sveta pa je že 44 let. Poznavalci ga imajo za edinega pravega naslednika legendarne Coco Chanel, je velik podpornik dostopne in hitre mode, svoj prispevek k modi pa daje tudi njegova mačka.

Karl Lagerfeld, rojen leta 1933 v Hamburgu, se je v zgodovino mode zapisal s tem, da je klasičnim oblikam vdihnil novo življenje in da je modo zapeljal v nove smeri. Ker je spoznal, da njena prihodnost ni le v visoki modi, je vanjo uvedel nove linije konfekcijskih oblačil in poskrbel za to, da je moda prišla do ljudi.

Edini legitimni naslednik Coco Chanel

Njegov najbolj cenjeni položaj je delo za prestižno znamko Chanel, pri kateri je že od leta 1983 kreativni direktor in glavni oblikovalec modne hiše. Lagerfeld med poznavalci velja za edinega legitimnega naslednika ustanoviteljice te hiše in legende modnega oblikovanja, Coco Chanel.

Prav Lagerfeld je bil tisti, ki se je domislil danes ikoničnega monograma CC, ki krasi veliko Chanelovih kreacij in velja za enega najprepoznavnejših v svetu mode.

Leta 1993 na Chanelovi modni reviji z manekenkami Cindy Crawford, Heleno Christensen in Claudio Schiffer. Foto: Reuters

Začel trend oblikovalcev za hitro modo

V modo je vpeljal nove linije konfekcijskih oblačil, saj meni, da moda, ki ne doseže ulic, ni moda. Od 90. let prejšnjega stoletja dalje je, razen za prestižne modne znamke (kot sta Fendi in Chloe), oblačila oblikoval tudi za konfekcijsko proizvodnjo.

Leta 2004 je bil prvi svetovno poznani modni oblikovalec, ki je oblikoval ekskluzivno kolekcijo oblačil za švedsko verigo trgovin H&M, ki slovi po hitri in dostopni modi. Pozneje so ta koncept povzeli še nekateri drugi svetovno poznani modni oblikovalci, denimo Stella McCartney, Balmain, Roberto Cavalli in Versace.

Pod Chanelove kreacije se podpisuje že od leta 1983. Foto: Reuters

Brez dlake na jeziku užalil že več zvezdnic

Sicer pa nemški oblikovalec ni znan le po svojem delu, temveč tudi po kontroverznih izjavah, s katerimi je užalil že marsikatero zvezdnico. Leta 2009 je javno kritiziral supermanekenko Heidi Klum, za katero meni, da "ni manekenka za modne brvi" in da je "preprosto pretežka in ima preveliko oprsje".

Leta 2012 je zaradi teže okrcal tudi britansko pevko Adele in jo označil za "malce predebelo". Istega leta je zaradi videza kritiziral tudi Pippo Middleton. Najprej je pohvalil njeno sestro Kate Middleton in dejal, da mu je všeč njena "romantična lepota", ter dodal: "Ni pa mi všeč obraz njene sestre. Morala bi kazati samo svoj zadnji del."

Že leta 1993 pa je užalil slavno urednico ameriškega Voguea Anno Wintour, ker je na modno brv milanskega tedna mode namesto manekenk poslal striptizete in pornoigralko Moano Pozzi. Anna je zaradi tega protestno zapustila modno revijo.

Mačka Choupette je stalnica na njegovih kreacijah. Foto: Getty Images

Slavna mačka in slavna dieta

Svoj prispevek k modi daje tudi njegova mačka birmanske pasme Choupette, za katero je nekoč povedal, da bi se z njo poročil, če bi se lahko. "Nikoli si nisem misli, da bi se lahko tako zaljubil v mačko," je dejal junija 2013. Karl njeno podobo redno uporablja na svojih kreacijah.

Choupette je na družbenih omrežjih zelo priljubljena: na Instagramu ima več kot 114 tisoč sledilcev, na Twitterju pa skoraj 50 tisoč.

Podobno slavo kot Choupette je leta 2001 doživela njegova dieta. Karl je namreč v 13 mesecih izgubil kar 42 kilogramov, za kar je zaslužen tudi dr. Jean-Claude Houdret, ki je dieto predpisal posebej zanj.

Pozneje je izdal celo knjigo z naslovom The Karl Lagerfeld Diet in jo promoviral v številnih oddajah, med drugim tudi v šovu Larry King Live.

Karl leta 1994, pred slavno dieto, iz katere je nastala celo knjiga. Foto: Reuters

