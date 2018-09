Ikonične Adidasove superge zdaj tudi v veganski verziji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stella McCartney in Adidas Originals, ki sodelujeta že 14 let, sta na trg poslala novo verzijo ikoničnih superg Stan Smith, narejenih brez usnja.

Adidas je v trgovine poslal novo verzijo superg Stan Smith, a tokrat prvič v veganski verziji, saj so narejene povsem brez usnja. Ustvarili so jo s pomočjo dolgoletne partnerice in britanske modne oblikovalke Stelle McCartney, ki z znamko sodeluje že od leta 2004.

"Z Adidasom sodelujemo že veliko let in to je naslednje poglavje našega sodelovanja. Ustvarjanje veganskih superg Stan Smith prinaša moderni zasuk k ikoničnemu oblikovanju," je razložila Stella.

Nosijo jih že več kot 50 let

Superge Stan Smith je Adidas prvič izdelal že v 60. letih preteklega stoletja, kot poklon teniškemu igralcu Stanu Smithu, ki je bil v tistem obdobju eden najboljših teniških igralcev na svetu.

Stanu v čast jezik superg krasi njegova podoba s podpisom, na vegansko verzijo pa so dodali še Stellino; na jeziku desne superge je Stan, na jeziku leve pa Stella in njen podpis.

Veganske "stan smithke" so posebne tudi zaradi zvezdic, ki so zamenjale Adidasove legendarne tri črte, zadnji del ob peti pa popestrijo črte v bordo in modri barvi. Zanje bo treba odšteti 235 funtov oziroma približno 260 evrov.

