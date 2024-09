Nova uspešnica v svetu superg, adidas samba so preteklost

V svetu mode sta dinamika hitrih sprememb in vračanje k preteklim trendom stalnica, ki se ji ne moremo izogniti. Zadnja velika vrnitev, ki navdušuje modno sceno, so superge onitsuka tiger. Znamka, ki je bila priljubljena že v 70. letih, je zdaj ponovno prodrla v ospredje. In superge adidas samba, ki so bile v zadnjem letu noro priljubljene, se počasi umikajo novemu trendu, ki ga prinaša japonska znamka.

Znamka Onitsuka Tiger je bila ustanovljena leta 1949 in je ena najstarejših japonskih športnih znamk. Njihove prve superge so ustvarili predvsem za športnike, s poudarkom na udobju. V 70. letih so postale zelo moderne zaradi svoje preproste, a elegantne estetike, ki jo dopolnjujejo prepoznavne črte v različnih barvah.

Zakaj so spet v modi?

Vsekakor je očitno, da je v zadnjih letih moda usmerjena v nostalgijo in vračanje k preteklim modnim slogom, zato ni presenetljivo, da so tu ponovno superge onitsuka tiger. V ospredje so se vrnile predvsem zaradi svojega minimalističnega dizajna in retro videza, ki se popolnoma prilega k sodobnim kosom. Poleg tega so izjemno lahke, zračne in prilagodljive, zato so idealna izbira za vsakdanji videz.

Onitsuka tiger namesto adidas samba

Medtem ko so superge adidas samba še pred kratkim kraljevale na trgu retro superg, se moda počasi spreminja. Priljubljene so bile zaradi svoje klasične silhuete in nogometne zgodovine, vendar superge onitsuka tiger prinašajo svežo noto s svojo japonsko natančnostjo in oblikovalsko zgodbo, ki je bližje sodobnim trendom. Njihova raznolika paleta barv in stilov daje več možnosti za individualno izražanje, kar je danes v modi ključno.

Nosijo jih tudi zvezdniki

Pri vrnitvi v ospredje mode imajo pomembno vlogo tudi zvezdniki in vplivneži. Številne svetovno znane obraze, kot so Bella Hadid, Kendall Jenner in Pharrell Williams, so opazili, kako kombinirajo superge onitsuka tiger z različnimi stili oblačil. Njihov vpliv na modni svet in družbene medije je močan, zato ni presenetljivo, da te superge ponovno prevladujejo na ulicah in modnih brveh.

