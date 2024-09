Mladenič, ki je obogatel kot najstnik, zdaj pa se bojuje za življenje

Berlinski mladenič Stepan Timošin je kot najstnik začel preprodajati omejene serije superg. Že pri 17 letih je zaslužil svoj prvi milijon. Danes s svojim podjetjem Vaditim ustvari več kot 40 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in ima lastno modno znamko. Toda konec lanskega leta so zdravniki odkrili, da ima pljučnega raka. Kljub temu po lastnih besedah še vedno dela vsak dan.

Stepan Timošin se je rodil v latvijskem glavnem mestu Riga, a se je s starši že pri sedmih letih preselil v Berlin. S preprodajo superg se je začel ukvarjati, ko je bil star 14 let. K temu ga je spodbudil ogled videoposnetka na Youtubu, v katerem je preprodajalec superg Qias Omer povedal, da je s prodajo enega para superg zaslužil 500 ameriških dolarjev.

"Toliko sem zaslužil kot delavec za določen čas v hotelu (to delo je opravljal med poletnimi počitnicami, op. p.), vendar sem moral za vsoto delati en mesec. Zato me je preprodaja superg pritegnila in sem se hotel še sam ukvarjati s tem. Tako sem kupil svoje prve superge," je povedal Timošin v pogovoru za nemški poslovni medij Capital.

Superge, ki jih ne bi prodal niti za sto tisoč evrov

Njegove najvrednejše superge so prve, ki jih je začel preprodajati: Air Jordan 5 Shanghai. "Takrat sem kupil tri pare, dva prodal za tristo evrov, eden pa je še vedno tukaj v stanovanju, v škatli, s potrdilom o plačilu. Tega ne bi prodal niti za sto tisoč evrov," trdi Timošin, ki ima sam okoli osemsto parov čevljev.

"Veliko mi jih pošljejo in ob nakupu jih dobim tudi ceneje. Redno nosim morda pet parov," pojasnjuje.

Varanje in propad zakona

Kljub raku Timošin še vedno dela s polno paro. Mladeniču je letos propadel tudi zakon. Lani je namreč začel zunajzakonsko razmerje s svojo nekdanjo ljubeznijo iz najstniških let. Z njo je marca letos odpotoval v Istanbul in to objavil tudi na svojem Instagram profilu. Ta objava je bila šok za njegovo 21-letno ženo Eve Tries.

"Zame je varanje neodpustljivo. Spakirala sem svoje stvari in odšla," je Eve povedala za nemški medij Bild. Šele po tem dogodku je Timošin ženi povedal, da ima raka. To je ni tako ganilo, da bi se iz sočutja vrnila. "Mislim, da ti bolezen ne da dovoljenja za prešuštvo," je prepričana mladenka.