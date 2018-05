Slovenca je obsedenost s čistočo privedla do uspešnega posla

Vsak ljubitelj športnih copat ve, da so le čiste superge najboljše superge. In tega se dobro zavedata tudi Andraž Zdravje in Jana Ficko, ki sta Slovencem pred dobrim letom ponudila storitev čiščenja, s katerim umazane superge postanejo lepe kot nove.

Storitev čiščenja superg se je v tujini že dobro uveljavila, sploh v Los Angelesu, kjer sta navdih za The Sole Cleanic dobila tudi Andraž Zdravje in Jana Ficko. "Vedela sva, da to obstaja, zato sva začela tudi midva razmišljati o tem. Rekla sva si, da se morava spustiti v to, in sva se," je pojasnila Jana.

Pomagalo je tudi, da je njen partner Andraž že od nekdaj obseden s čisto športno obutvijo zato odločitev ni bila težka. Tako kot Andraž namreč razmišlja več ljubiteljev superg, zato jima strank že od vsega začetka ne manjka.

Glede na to, da nase ne dam umazane majce ali hlač,

zakaj bi potem superge?

Testne superge so njune

A še preden sta začela sprejemati prve umazane superge prvih strank, sta vse tehnike čiščenja najprej preverila na lastnih supergah, saj še predobro vesta vesta, kako je, če si s čiščenjem uničiš par superg. To je občutil Andraž, ko se je čiščenja bele gume lotil kar z varekino. "Uf, to je zelo slaba ideja."

Jana ob tem razlaga, da s preizkušanjem na svojih supergah vidita, kako se pri določenem čistilu obnesejo različni materiali, zato se na podlagi tega odločita, ali bi takšno čiščenje ponudila še komu drugemu ali ne.

Nekateri ne verjamejo, da so očiščene superge njihove

Glede na odziv strank je bila storitev težko pričakovana, saj se k njima vračajo z novimi pari umazanih superg, po prejetju očiščenih pa sledijo hvaležna SMS-sporočila. Nekateri celo ne morejo verjeti, da so očiščene superge res njihove.

"Enkrat se je zgodilo, da je neka gospodična dvakrat obula svoje superge, da se je prepričala, ali so res njene. Ni verjela," pravi Andraž, Jana pa dodaja: "Takšnih odzivov sva res zelo vesela. Zato to delava, všeč nama je, da so ljudje zadovoljni."

Varekina in pralni stroj nista rešitev

To je še razlog več, zakaj čiščenje svojega najljubšega para raje zaupajte njima, kot da se ga lotite sami. Če pa se ga, Andraž poleg varekine močno odsvetuje tudi uporabo drugih močnih čistil in pralni stroj. "Ta ni dober za usnje, niti za gumo. Mi se pa čiščenja lotimo z naravnimi čistili, res se potrudimo in tudi na koncu superge zaščitimo tako, da se vsa nadaljnja umazanija nanje čim manj prime, da je naslednje čiščenje lažje."

Jana ob tem še opozarja, da je potrebno za čim boljši rezultat umazane superge na čiščenje prinesti čim prej, saj bodo tako dlje časa videti kot nove.

Superge prej in potem:

Ni pomembno: allstarke ali louboutinke

V čiščenje jima lahko zaupate tudi posebne, redke modele, ki jih zbiratelji še posebej cenijo. Tako so se pod njunimi krtačami znašle tudi že superge Yeezy Kanyeja Westa in dizajnerske superge znamke Louboutin, in pri takšnih morata biti še posebej pazljiva. "Takšne zbirateljske superge se med čiščenjem res ne smejo poškodovati. Če bi jaz dal v čiščenje superge posebne izdaje, ki jih ne bi mogel dobiti nikjer več ali pa bi zanje odštel veliko denarja, nazaj pa bi dobil poškodovane, ne bi bil zadovoljen."

Vseeno pa vse znamke obravnavata enako, pravita. "Naj bodo to stare allstarke, nike air force 1 ali pa yeezy in louboutinke, z vsemi ravnava enako," pove Andraž.

Čeprav so superge njuna največja strast, čistita vse vrste čevljev, tudi natikače, salonarje, uggice in zimske čevlje, znane kot piščančki. Sprejemata jih na treh lokacijah po Ljubljani, od kjerkoli pa jima jih lahko v čiščenje pošljete tudi po pošti.