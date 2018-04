Podjetnica, ki jo Slovenke poznajo kot mojstrico za lepe obrvi #video

V Ljubljani je že več let splošno znano: če hočeš imeti lepo in naravno oblikovane obrvi, a v proporcih svojega obraza, se odpraviš k Viki Leški.

Viki ženske z lepimi obrvmi osrečuje že deset let. Foto: Ana Kovač

Kozmetičark, ki oblikujejo obrvi, je ogromno, a v Ljubljani le ena velja za pravo mojstrico na tem področju. Viki Leški že več kot deset let skrbi za lepo oblikovane obrvi žensk in tudi moških, ki že samo po enem obisku postanejo redne stranke.

Njena posebna veščina je tehnika Anastasia Beverly Hills, ki se je je Viki učila od mojstrice same, Anastasie Soare. Ta oblikovanje obrvi na podlagi strukture obraza uporablja že več kot 20 let.

Ko Anastasia še kot navadna kozmetičarka lastnice salona, v katerem je delala, ni mogla prepričati, da lahko obrvi spremenijo vso podobo obraza, je šla na svoje. Prva ji je zaupala supermanekenka Cindy Crawford, sledili so Jennifer Lopez, Madonna, Oprah Winfrey, Sharon Stone in ves klan Kardashian.

Foto: Ana Kovač

Slavne stranke z izbranim okusom

"Spoznala sem osebo, ki mi je zelo podobna," o Anastasii pravi Viki, ki se ji je po učenju pri njej porodila zamisel o svojem salonu. "Seveda ni bilo preprosto, saj sem se srečevala z vrsto težav, od krize, bila sem brez finančne podpore, do tega, da sem morala prepričati ljudi, ki so zelo težko sprejeli tovrstno novost. In tako sem letos vstopila v 10-letnico junaško in hrabro! Vrednoti, ki spremljata uspešne ljudi!"

Danes se lahko tako kot Anastasia tudi Viki pohvali s kopico slavnih strank. K njej med drugim redno zahajajo Iris Mulej, Barbra Drnač, Nika Zorjan, Sabina Remar, Maja Martina Merljak in Natalija Osolnik pa tudi druge umetnice, blogerke, youtuberke, televizijske in radijske osebnosti. "Mnogo jih je, vseh tudi ne prepoznam, veliko jih je iz politike in tudi tistih z izbranim okusom, ki slovijo po tem, da izbirajo samo najboljše," pravi Viki.

Sicer stranke k njej prihajajo iz vse Slovenije, tudi iz Londona, Züricha, Pariza, Zagreba, Beograda, Sarajeva in Budve, vsakič, ko obiščejo domače.

Foto: Ana Kovač

"Obrvi, prosim. A le pri Viki."

In ko pridejo k njej salon, je prva zahteva jasna: "Obrvi naj mi oblikuje samo Viki." Tudi če Viki obljublja, da so njene kozmetičarke odlično izurjene; zakaj bi šel k vajencu, če greš lahko k mojstru?

"Iz dneva v dan je več zvestih strank, ki samo meni zaupajo svoje obrvi. In to je rezultat mojega slovesa. Na to sem izjemno ponosna."

Najlepše ji je takrat, ko konča oblikovanje in se stranka pogleda v ogledalo. Ta del komaj čaka, pravi. "To je vrhunec, ki mi da toliko energije, plačilo in nadaljnjo voljo za vse, kar počnem. Uf, teh izjav je toliko!"

Ko se postavijo pred ogledalo, ko se jim prebudita nasmešek in občudovanje svojih novih obrvi ... Ne morejo verjeti, da so lahko takšne kot na sliki. Obrnejo se k meni in me zadovoljno in srečno objemajo, podobi v ogledalu pa na glas rečejo: Kako sem huda!

Vse to daje ženski največ samozavesti in urejeno celoto, saj tudi mejkap dobi še najpomembnejši detajl, pravi. "Zanimivo pa je, da so najbolj zveste stranke tiste, ki se ne ličijo," ugotavlja.

Foto: Ana Kovač

Obrvi so okvir vsakega obraza

Čeprav se tudi pri obrveh vsak mesec pojavi nov trend, pa opozarja, da je treba še vedno najprej upoštevati obliko obraza, obliko obrvi in druge osnove. Potem pridejo na vrsto želje stranke. "Zame osebno so lepe obrvi tiste, ki so naravne lepo urejene in nežno primerno poudarjene glede na ličenje, barvo las itd."

Trendi so se spremenili, tako da obrvi niso več najbolj podcenjena lastnost obraza. Ko so obrvi pravilno populjene in oblikovane, obrazu dajo uravnoteženo podobo. Obrvi so namreč okvir vsakega obraza. Smilijo se mi vse nesrečne ženske, ki zaradi pretiranega puljenja obsojene na trajno risanje pomanjkljivosti.

Tudi takšnim zna Viki pomagati: oblikuje jim obrvi in jih nauči, kako jih pravilno dopolnijo z vsakodnevnim mejkapom, da dosežejo čim bolj naraven videz. Potrudi se po najboljših močeh, pravi. "Veliko je odvisno od posameznice, od tega, kakšna so njena pričakovanja in kaj realno lahko uredim jaz."

Zakaj ni pametno slediti trendom, ko gre za obrvi

Sanjala, da ji bo uspelo

Da je dosegla status najbolj cenjene "oblikovalke obrvi" v Ljubljani, je bilo potrebnega deset let trdega dela, razlaga.

"Sanjala sem o tem, da mi bo to uspelo. V salonu sem praktično vse dneve, moj delovnik je od 9. do 20. ure. Velikokrat se tudi takrat ne konča in doma je treba še kaj pripraviti za trženje. Najpomembnejše je to, da imaš rad svoje delo in delo s strankami. Pomembno je, da te uspeh ne spremeni, da ostaneš, kot si bil na začetku. Hvaležen za vsako novo stranko in ponosen na vrsto zvestih."

Še zdaj se spomni začetkov, ko si je samo predstavljala čakajoče stranke na kavču, možu pa se je v resnici lahko pohvalila, da jih je sprejela sedem na dan. "To je bil na začetku velik uspeh. Danes pa težko dobite prosti termin."