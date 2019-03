Ljubljenec Planice prekinil mučenje in sporočil: Nikdar več na smuči #video

Danes je bila Planica prepletena s čustvi. Slovenija je ostala prikrajšana za bodoče nastope šampiona, ki je v karieri kar 212-krat preskočil mejo 200 metrov in se zakoreninil globoko v srca navijačev. Ne le Slovenija, ampak ves skakalni svet, ki se je v zadnjih desetletjih navadil, da spada Robert Kranjec med najboljše letalce, kar jih je mogoče najti na tem planetu.

Leteči Kranjec je za slovo izbral sobotno dogajanje v Planici, ki je bilo že tradicionalno v znamenju ekipne tekme. Še zadnjič v karieri je poletel. To je storil na znak hčerke Pike, znova poletel čez mejo 200 metrov in sklenil bogato športno pot, na kateri ni manjkalo podvigov in rekordov. V izteku so ga pričakali prijatelji in nekdanji sotekmovalci, veliki slovenski junak pa si je dal duška, se slekel in vrgel vso opremo med navijače, ki so lahko prišli do dragocenih spominkov, nato pa jim je na ramenih prijateljev pomahal v slovo in se zahvalil za podporo.

Vso opremo in smuči bo podaril klubu

Zadnjič je nastopil takoj po koncu prve serije ekipne tekme. Foto: Vid Ponikvar ''Vesel sem, da sem končal kariero. To se je v meni nabiralo kar nekaj časa. Težko mi je bilo skakati. Že pri prvem skoku sem ga polomil, v finalnem pa mi je marsikaj rojilo po glavi. Občinstvo, navijači, ljudje, potem mi je še Pika zamahnila. Takrat sem si rekel, da je treba samo priti dol. Zahtevno se je bilo zbrati, zelo težko. To je bil v bistvu moj najtežji trenutek v karieri,'' se je nasmejal in dodal: ''To je bil lep dan, ki si ga bom za vedno zapomnil.''

Da je bil pri zadnjem nastopu povsem v svojem svetu, dokazuje tudi to, da sploh ni slišal, katera glasba je donela ob njegovem zadnjem poletu. ''Z glavo sem bil drugje,'' sploh ni vedel, da so gledalci takrat poslušali tone uspešnic skupin Metallica in AC/DC.

Pričakali so ga številni prijatelji in nekdanji stanovski kolegi. Foto: Vid Ponikvar

Bilo mu je hudo, a pričakuje, da mu bo še huje

Od danes ne bo več skakal. Nikoli več, tako da bo ostalo pri njegovih rekordnih 212 poletih prek čarobne meje 200 metrov. ''Ne bom več stopil na tekmovalno smučko. Nikoli več. Vso opremo sem razdelil, zmetal med občinstvo. Vse preostale kombinezone in smuči, ki jih imam, bom dal v klub. Tega ne bom več imel. Tako sem se odločil. Nekateri imajo lahko skoke za hobi, sam pa nisem tak. Takrat, ko si v formi, lahko uživaš, ko pa nisi, ni to noben užitek, ampak eno samo mučenje,'' je ponazoril, kako mu bo zdaj laže, saj je kot tekmovalec mislil na skoke 24 ur na dan. ''V moji glavi so bili, ko sem se zbudil, z istimi mislimi pa sem šel spat. To je bilo zame naporno.''

Leteči Kranjec je nazadnje v Planici poletel 213 metrov. V ponedeljek namerava uživati na kolesu. Foto: Vid Ponikvar Kdor je mislil, da bo Kranjec od silnega navala čustev bruhnil v jok, se je zmotil. Ni pa bilo daleč. ''Solze? Ne vem. Saj so me takoj zalili. Mi je pa bilo hudo, a verjamem, da mi bo še bolj.'' 37-letni Gorenjec pričakuje, da mu bo čez nekaj dni, ko bo povsem dojel, da je tudi uradno sklenil kariero, hudo pri srcu. Odločil se je za korenito spremembo v življenju, po treh desetletjih, ki jih je podaril skokom.

"Hvala, navijači! Hvala za navijanje ob vsakem mojem poletu in hvala, ker ste navijali za ekipo," je s cmokom v grlu, ko se je poslavljal od 21.200 ljubiteljev smučarskih poletov, toliko jih je prišlo v Planico danes, povedal v mikrofon sredi ciljne arene. Vedel je, da bo zelo čustveno.

Zadnji polet Roberta Kranjca:

Jure Košir mu je vrnil obisk

Danes je delal družbo orlom na odru za zmagovalce. Foto: Vid Ponikvar V izteku so ga pričakali najboljši prijatelji, med katerimi ni manjkalo znanih športnih imen, zaploskala sta mu tudi nekdanji vlečni konj smučarskih skokov Primož Peterka in nekdanji sopotnik v smučarskih skokih, zdaj pa eden najboljših kolesarjev na svetu, Primož Roglič, prišla sta Rok Benkovič in Jure Košir ...

''Zelo sem vesel, da so prišli. Ko je denimo Jure Košir končal kariero, sem bil pri njem, danes se poslavljam jaz, pa je bil tukaj. V bistvu upam, da me boste čimprej izpustili, da se bom lahko še kaj podružil z njimi,'' je bil dobre volje in pojasnil, da bo v popoldanskem času sledila zabava v vasi, nova priložnost za druženje.

Kranjec se je za prihod na njegov zadnji nastop zahvalil prav vsakemu, nato pa počakal nastope najboljših slovenskih orlov v drugi seriji, ko so se dokopali do tretjega mesta in poskrbeli za novo navdušenje navijačev. Simbolično je predal reprezentančni kapetanski trak Petru Prevcu, na slavnostni podelitvi pa je stopil na zmagovalni oder skupaj z rojaki in nadomestil enega največjih junakov reprezentančnega brona, Domna Prevca, ki ga je obšla slabost, tako da je potreboval zdravniško pomoč in preskočil slovesnost.

Ne more biti tak komik kot Lado

Pika Kranjec in Lado Bizovičar sta imela danes častno in zelo pomembno nalogo. Foto: Vid Ponikvar V prihodnosti se bo posvetil novim izzivom, več časa pa bo lahko prebil tudi z družino, ki ni zamudila poslovilne slovesnosti. Simpatična hčerka Pika, ki sta jo zakonca Kranjec posvojila pred šestimi leti, je prejela izjemno čast in mu z zastavico dala znak za polet. V njeni družbi je bil tudi Lado Bizovičar, veliki prijatelj letečega Kranjca.

''Z Ladom sva velika prijatelja. Želel sem, da bi bil poleg Pike. Z menoj je bil velikokrat na tekmi in me spremljal,'' je pojasnil, zakaj je za sklepno dejanje svoje kariere izbral znan obraz s televizijskih zaslonov. Bo z njim zaplul v medijski svet? ''Dvomim. Ne morem biti tak komik, kot je on. Takšen je lahko le on,'' je zaupal in potrdil, da bo ostal še leto dni zaposlen pri policiji.

Ne ve še, kaj bo počel

Po koncu planiškega vikenda se bo odpravil domov, v ponedeljek pa načrtuje, da bo odšel na kolo in se pridružil Rogliču, s katerim se odlično razume in tudi večkrat pošali. Ve, da je zdaj doma nekaj tednov, tako da želi z njim odpeljati vsaj nekaj kilometrov. Po koncu kariere še ne ve, kaj bo počel v življenju. Za začetek bo mesec dni prebil doma. ''Ne vem, kam me bo ponesla pot. Vem pa, da ne bo preprosto. V skokih sem vendarle bil 30 let, od tega 20 kot profesionalec. To bo še zanimivo,'' še ne ve, kam ga bo ponesla življenjska pot. Je pa potrdil, da bo imel zdaj več časa za motor, eno izmed ljubezni, s pomočjo katere brzda športni adrenalin.

Opremo je pometal med navdušene navijače, ki so njegovo slovo pospremili z dolgim aplavzom. Foto: Vid Ponikvar

Leto 2019 bo posebno tudi zato, ker si bo lahko prvič privoščil ''normalne'' poletne družinske počitnice. ''Prej sem hodil na počitnice takoj po Planici, saj sem julija in avgusta že treniral. Zdaj bo laže. Na počitnice bomo šli takrat, ko bo Špela dobila dopust. In veliko več se bom posvetil Piki,'' je vesel, da bo po koncu športne kariere lahko s hčerko preživel še več časa.