Domen se po težavah že počuti dobro, slovo Kranjca, stopničke naših orlov

Veličasten dan v Planici pred dobrimi 21 tisoč gledalci. Slovenski orli so se zavihteli na tretjo stopničko odra za zmagovalce, do zgodovinske zmage so poleteli Poljaki, v središču pozornosti pa je bil Robert Kranjec. Leteči Kranjčan se je namreč lepo poslovil od športa, v katerem je preživel večji del življenja. Od slovenskih skakalcev pa je imel nekaj zdravstenih težav Domen Prevc, ki je dehidriral, a se je v soboto zvečer na srečo že dobro počutil.

Slovenija je bila v sestavi Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc po prvi seriji še druga. Poljaki so bili tokrat zanesljivi in pred vsemi. Naši orli so bili bitko z Nemci, ki so ob "polčasu" zaostajali za 2,5 točke.

Karl Geiger in Markus Eisenbichler, ki je z 246 metri postavil daljavo dneva, sta v drugo naredila ključno razliko, da so Nemci zrinili Slovence mesto niže. A je bilo veselje 21.200 gledalcev ob Letalnici bratov Gorišek nepopisno, saj so bile to tretje stopničke naših skakalcev na ekipnih tekmah v tej zimi. Po tretjem mestu v Willingenu in zmagi v Vikersundu pretekli konec tedna je zdaj sledilo še eno tretje mesto.

"Ne preostane mi nič drugega, kot da se smejem. Leteti na domači letalnici je nekaj lepega. Zame je danes to tretje mesto kot zmaga," je z nasmeškom na obrazu po sobotnem nastopu dejal Zajc, ki ima v Planici razlog za dobro voljo.

"Sproščen sem, ker smo povsem pri koncu sezone. Domači navijači ti dajo res dodatno energijo. Zlasti, če še poletiš daleč. Še en dan moram dobro odskakati. Skačem sproščeno in se ne obremenjujem z rezultati," je še dodal.

Ekipna tekma, foto: Vid Ponikvar, Peter Podobnik:

Med navijači so imeli svoje privržence tudi Poljaki, kar je že tradicija. Tradicija pa ni bila, da bi se na planiški velikanki kdaj veselili ekipnega uspeha. Tako je bil to zanje zgodovinski dan. Jakub Wolny in Piotr Žyla sta se lahko pohvalila z ekstremnimi daljavami. Prvi z 237,5 metra, Žyla pa je podrsal pri 242,5 metra.

Slovenski skakalci Poskusna serija 1. serija 2. serija Anže Semenič 229 m 228,5 m 218 m Peter Prevc 177,5 m 212 m 223 m Domen Prevc 220 m 229,5 m 239 m Timi Zajc 229,5 m 224,5 m 235,5 m

Domen najdaljši od naših, na koncu dehidriral, k sreči je zdaj že pravi

Domen Prevc se je po nastopu slabo počutil. Foto: Vid Ponikvar Od slovenskih predstavnikov je bil Domen z 239 metri najdaljši in bil prav tako dvakrat najboljši v svoji tretji skupini. Timi se je razveselil drugega poleta, dolgega 235,5 metra. Peter je stopnjeval svoje nastope, potem ko je pri poizkusnem spet imel obilico težav. Semenič je skakal v skladu z zadnjimi nastopi, a je bilo dovolj za suvereno osvojitev tretjega mesta.

Slavnostne podelitve se ni udeležil najmlajši Domen, ki se ni počutil dobro in je takoj zapustil prizorišče. Po prvih informacijah mu je zaradi dehidracije postalo slabo, zato so ga v izteku pregledali, nato pa nemudoma poslali na počitek. Dobrodošel je podatek, ki je sledil približno uro po tekmi. "Domen se že počuti bolje in je v hotelu. Potrebuje le hidracijo in nekaj počitka, zato se ne bo udeležil večerne podelitve štartnih številk. Jutri bo po prvih ocenah zagotovo nastopal na zadnji tekmi svetovnega pokala v Planici," je takoj po tekmi sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za stike z mediji pri smučarskih skokih.

Zvečer pa je prišla z njegove strani že nova, spodbudna novica: "Domen je že na večerji in se počuti OK. V nedeljo bo tako normalno štartal."

Zadnji polet Roberta Kranjca

Prav poseben dan je bila sobota za Roberta Kranjca. Še zadnjič v karieri se je podal na vrh zaletišča. Tokrat mu ni dal znaka za spust trener, ampak mu je z zastavico zamahnila hčerka Pika, ob njej pa je bil veliki Kranjčev prijatelj Lado Bizovičar. Njegova zadnja znamka je znašala 213 metrov in še 212-ič v karieri je preletel mejo dvestotih metrov. V izteku so ga pričakali družinski člani, prijatelji, tekmovalci ter predstavniki zveze in kluba Triglav Kranj.

Slovo legende Roberta Kranjca je bilo čustveno. Foto: Vid Ponikvar

Zahvalil se je tudi vsem navijačem, nekateri pa bodo domov odhajali s prav posebnim darilom. Po poletu je namreč slekel vso skakalno opremo in jo vrgel med navijače, medtem ko je kapetanski trak zadržal in ga ob koncu druge serije predal Petru Prevcu, ki je tako prevzel dirigentsko palico.

Zadnji polet Roberta Kranjca:

Letošnji skakalni praznik v Planici se bo sklenil v nedeljo s posamično tekmo najboljše trideseterice skupnega seštevka svetovnega pokala, s katero bo padel zastor na sezono 2018/19 svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih.

Planica, ekipna tekma, 2. serija:

Po 1. seriji:

