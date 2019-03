Največje razočaranje so v slovenskem skakalnem taboru doživeli ravno na obeh največjih dejanjih sezone – na novoletni turneji in nordijskem svetovnem prvenstvu. Na turneji štirih skakalnic je smola Timija Zajca z dresom, zaradi katerega mu je dobra uvrstitev splavala po zlu, skazila bolj spodbudno sliko. Na svetovnem prvenstvu niso našli poti do medalje. A so imeli slovenski skakalci tudi veliko težav s poškodbami. Predvsem Peter Prevc je imel s svojim gležnjem ogromno smole. Najstarejši od bratov Prevc bi bil sicer njegov osrednji adut. Prav tako pa sta imela težave Tilen Bartol in Žiga Jelar. Jasno je tudi, da se je v slovenski reprezentanci zgodila zamenjava generacij. Zajc je kljub 19 letom zdržal konstantno sezono in imel le nekaj nihanj, s svojimi skoki pa dal vedeti, da bo tudi v prihodnje eden od osrednjih slovenskih adutov za najvišje domete.

Kaj se je najbolj spremenilo v vašem življenju, zdaj ko ste glavni trener A-reprezentance?

Marsikateri stvari sem se moral odreči. Manj osebnega časa preživim z družino. To je slabša stran. Prav tako imam manj časa zase, če primerjam prejšnja leta. Pri tem mislim na športno rekreacijo, sprostitev. Vse skupaj poskušam nadomestiti na prizoriščih tekem svetovnega pokala.

"Sam se razmeroma dobro spopadam s pritiski. So bili slabši trenutki. Po novoletni turneji, ko sem bil razočaran." Foto: Vid Ponikvar Smo vas pa videli, da igrate s fanti tudi namizni tenis.

To je ena od rekreacij. Sicer pa v skokih ni priporočljivo, da bi se ukvarjali z moštvenimi športi, kot so nogomet, košarka, kar rad počnem. Za fante to ni priporočljivo. Poleti in jeseni smo odigrali kakšno odbojko. Dvakrat celo med tekmovalno sezono. A te skrbi, da ne bi bilo poškodb tik pred tekmo.

Družina vas manj vidi. Ali so se že navadili na takšen način?

Navadili se niso, so pa se prilagodili in sprejeli. Malce bolj me imajo radi, ko pridem domov, a ne, ko grem.

Kako se spopadate s pritiskom? Vendarle so skoki v naši državi zelo priljubljeni, od slovenskih skakalcev se vedno veliko pričakuje, posledično tudi od vas.

Sam se razmeroma dobro spopadam s pritiski. So bili slabši trenutki. Po novoletni turneji, ko sem bil razočaran. Slika bi bila lepša, če bi Timi Zajc zadnjo tekmo opravil v ritmu. Kakšen dan je bilo težko, vendar sem se hitro sestavil. Ko preklopiš na delo, hitro vse pozabiš. Smo pa bili vsi razočarani. Ozračje smo morali dvigniti, da se je vse skupaj spremenilo. Po psihološki plati smo se poskušali povezati in še bolj zaupati.

Ko ste poprijeli za delo, ste se verjetno zavedali, da je bila pred vami bogata zgodovina Gorana Janusa.

Seveda. Zagotovo najbogatejša do zdaj. Doba največjih uspehov. To je dodatno breme ali cilj, ker je težko doseči, preseči. Mogoče je, vendar moraš imeti ustrezno znanje in zadostno število nadarjenih in pripravljenih fantov.

Je zamišljena pot glavnega trenerja članske A-reprezentance šla v smer, kot ste si jo zastavili?

Zagotovo bi potrebovali več fantov, kot je bil v tej sezoni Timi. Domen Prevc potrebuje konstantnost. Peter se postopno vrača po težavah, ki jih je imel. Nisem si mislil, da lahko doseže takšno stabilnost v tako kratkem času. Ko prevetriš film nazaj, je Petrovo skakanje zanimivo. Za prihodnje jo bo treba izpiliti in verjamem, da je lahko spet v svetovni velesili.

"Bolj razočaran sem bil nad sabo, vsem položajem. Ni se me dotaknilo. Ni bilo slabih misli. Ni me zaskrbelo." Foto: Vid Ponikvar Kaj je bilo za vas najtežje v tej krstni sezoni?

Novoletna turneja. Največ medijskega pompa je, prav tako je zahtevna s strokovnega vidika. Svetovno prvenstvo je bilo najvišje rangirano tekmovanje v sezoni. Tam nismo naredili tistega, kar smo želeli. V Innsbrucku in Seefeldu smo skakali v skladu s potekom sezone. Tudi medalje so bile temu primerno oddaljene. Zanimivo je, da je Rjoju Kobajaši ostal brez nje, pa je bil med sezono konstanten. Vrnili smo se brez medalje. V pošteni igri smo bili na mešani tekmi. Žiga Jelar in Peter Prevc na posamični tekmi nista imela dobrih razmer, potem ko je po prvi seriji odlično kazalo. Tam ni bilo možnosti. Za medaljo bi potrebovali srečo. Tudi takšne medalje so na večjih tekmovanjih.

Koliko se vas je dotaknilo, ko se novoletna turneja ni izšla po željah in so se začele pojavljati tudi besede o morebitni zamenjavi, če se trend ne bo spremenil?

Niti ne. Bolj razočaran sem bil nad sabo, vsem položajem. Ni se me dotaknilo. Ni bilo slabih misli. Ni me zaskrbelo.

Kakšen je bil takrat pogovor s predsednikom zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubom Jasničem?

Ljubo je dal takoj vedeti, da nam zaupa. Naj gremo naprej in delamo trdo. Korektno se je odzval. Malce je zaropotal, kar je bilo razumljivo.

Verjame, da lahko Petru Prevcu spet uspe priti med najboljše. Foto: Vid Ponikvar Zakaj Slovencem v zadnjih letih, izjema je bil Peter Prevc leta 2013, ne uspe skočiti do medalje na nordijskih svetovnih prvenstvih?

Leta 2011 v Oslu je bila na primer ekipna medalja presenečenje. Realno je ni nihče pričakoval. V tistem trenutku so fantje naredili prave skoke in se je lepo izšlo. Letos ne. Svetovna prvenstva dobivajo skakalci, ki so psihično najbolj trdni in so eksplozivni. Svetovna prvenstva so na takšnih tekmovanjih, kjer moraš biti močan v nogah. Največje nacije so spredaj. Dominirala je Nemčija. Imela je dva z medaljama, ki nista v čistem vrhu – Markus Eisenbichler in Karl Geiger. Značilna predstavnika nemške šole in imata izjemno odrivnost. Za svetovno prvenstvo je pomembna hitrost odskoka. To je sposobnost, da lahko dobiš medaljo na prvenstvu.

Kako bi Slovenci to natrenirali?

Miselnost je treba spremeniti, treba je več skakati s hitrostjo nog in eksplozivnostjo. S tem boš konkurenčen na vseh skakalnicah. Tak predstavnik je Peter Prevc. On je bil edini, ki je bil v zadnjih desetih letih eksploziven in je znal povrhu vsega leteti še na velikankah. Osvojil je svetovni pokal, bil svetovni prvak v poletih in osvojil tri male kristalne globuse v razvrstitvi poletov. To pove vse.

Kako potem spremeniti trening?

Nekaj je treba upoštevati, in sicer genetske danosti. Druga stvar je metoda treninga. Nekaj je mogoče, v celoti ne. Domna Prevca ne moremo naučiti skakati na sistem, kot ga ima Geiger. Nikoli ne bo osvojil takšne tehnike, ker ima drugačno genetsko zasnovo. Ni toliko eksploziven. Kvečjemu bi bilo zanj slabše, če bi šli v to smer. Pri njem je treba skakati na način, kot ga imajo Norvežani. Na primer Robert Johansson. Da bo vso sezono uspešen iz tehničnega vidika.

"Timi je letos naredil velik preskok. Formo je držal od začetka poletja." Foto: Vid Ponikvar Kaj pa je bil najbolj svetel trenutek?

Prva zmaga Timija Zajca v sezoni. Ker je prva, jo doživljaš drugače. Zelo sladka je bila ekipna zmaga v Vikersundu. Z moje strani je bila čista kot solza. Pogoji so bili zelo pošteni. Že pred tekmo sem razmišljal, da je velika možnost, da zmagamo. Vseh osem skokov je bilo dobrih. Takrat ni nihče naredil nobene večje napake, Domen je naredil veliko razliko.

Kako bi ocenili sezono?

Veliko je bilo padcev, vzponov, kot so bili zdaj. Sezona z vidika s svetovnega prvenstva in novoletne turneje ni bila uspešna. Z vidika svetovnega pokala je bila uspešna, ne zelo uspešna. Moramo tudi upoštevati, da nismo imeli našega velikega aduta Petra Prevca, saj je imel težave z gležnjem. Tudi Tilen Bartol in Žiga Jelar sta imela poškodbe. Dva močna člena bi imeli, če bi bil še Peter. Potem bi se še preostali dvignili. Vidi se, če je Peter na treningih, je vsem lažje. Vsej ekipi, tekmovalcem, predvsem mladim Peter daje velik občutek zanesljivosti, zaupanja. Lažje greš na tekmo.

Če gledamo hipotetično na eno stvar: bi zdravi Peter Prevc spremenil sliko uspešnosti slovenske reprezentance?

Naivno oziroma začetniško smo s strokovnega vidika izpadli. Mislili smo namreč, da se bo hitro vrnil. Na podlagi izkušenj in preteklih rezultatov smo mislili, da bo tako. Na koncu smo videli, da je takšna poškodba zelo neprijetna, saj gre pri gibljivosti gležnja počasi naprej. In gibljivost je pomembna zaradi simetrije, občutkov, da lahko skakalec izvede tehnične naloge. Ob takšnih poškodbah potrebuješ še enkrat več časa za normalen trening kot pri zdravem skakalcu. Enostavno ni bilo časa, da bi definirali spremembo pri tehniki, da bi lahko napredoval. Smo le pokrpali, da je prišel nazaj v svetovni pokal. Zdaj je prišel v fazo, ko bi lahko nadgrajevali tehniko. V smeri, kot smo si zamislili.

"Prav tako mora priti sproščenost. Potem ga bo spet neslo. Verjamem v to." Foto: Vid Ponikvar Kako imate pri njem začrtane smernice? Kaj bo treba spremeniti?

Prišel je na zdravstveno raven, da bi lahko začeli lepo graditi. Gleženj se mora še malce izboljšati. Ni še čisto na isti ravni kot drugi. Vprašanje, ali kdaj bo. K temu moramo stremeti. Nekatere stvari, ki jih dela tik pred odskočno mizo in v prvi fazi odskoka, ter zaključek odskoka moramo izboljšati. Prav tako mora priti sproščenost. Potem ga bo spet neslo. Verjamem v to.

Lahko Peter spet pride kdaj na vrh?

Prepričan sem, da lahko pride v rang top 3, top 6 skakalcev. Da se vrti okoli stopničk. Da bo serijsko zmagoval kot v tisti sezoni, je težko napovedovati. Kar je zdaj Kobajaši, je bil Peter prej. Optimističen sem. Verjamem, da lahko pride med najboljše. Da bo spet lahko uporabljal svojo eksplozivnost, silovitost odskoka in dobil v zraku hitrost, ki jo je v najboljših letih razvijal.

Najbolj pozitiven lik sezone je Timi Zajc. Dobro ga poznate, saj že nekaj časa delate z njim.

Zdaj bo tretja sezona dela z njim. Letos ga je večkrat pobralo, ampak se je vrnil. Če bi potegnil črto skozi sezono, je lepo zdržal. Prejšnji dve leti je bilo nihanj mnogo več. Na treningu je bil že viden močan upad v formi. Če je bilo več tekem, se mu je poznalo. Da je prišel na zeleno vejo, je potreboval čas. V teh letih se je močno izboljšal. Že lani, letos pa je naredil velik preskok. Formo drži od začetka poletja. Od Visle, kjer je bil deseti naprej, do zdaj.

Kako se zoperstavlja s pritiskom?

Glede na to, da je zelo mlad tekmovalec, se zelo dobro zoperstavlja psihičnim pritiskom. Za največje tekme še potrebuje psihično zrelost, kot sta svetovno prvenstvo ali novoletna turneja. Na zadnji turneji se je sicer dobro držal. Splet nesrečnih okoliščin z zadrgo in nervoza sta mu vse porušila.

"Najtežja trenerska naloga je Domen Prevc. Iz psihološkega vidika. On mora najti ubijalski instinkt, kot ga je za skandinavsko turnejo." Foto: Vid Ponikvar Ali je bila tista javna napoved medalje za svetovno prvenstvo v Seefeldu zanj breme?

Breme je. Številni najboljši na svetu tega ne izjavljajo, čeprav so favoriti. Pogostokrat ne izjavljajo. Na svetovnih prvenstvih je opevana samo medalja. Samo to šteje, kar vsi poudarjajo. To je res, a je krog favoritov velik.

Koliko prostora za napredek ima še on?

Ena stvar je pri gibalnih sposobnostih. Napredovati mora v eksplozivnosti, hitrosti odskoka. Izboljšati mora zaletni položaj, da se bo stabilno vozil in dosegal višje hitrosti. Njegove zaletne hitrosti so bile kar nekajkrat bistveno nižje, to se pri dolžini skoka potem zelo pozna. Prav tako mora napredovati na psihološki ravni, da bo na večjih tekmovanjih še kaj dodal in zdržal pritisk. Rezerv je veliko.

Koliko pa ga zavira manjša hitrost na mizi?

Poleti smo kar precej raziskovali in temu posvečali precej pozornosti. Opazovali smo, analizirali, naredili videoanalizo. Tu gre za tehniko počepa, kako smuči postavlja v smučino. V smučini so robovi. V obdobju tekem ne moremo analizirati in delamo le na podlagi izkušenj. Damo mu nasvete.

"Pri Domnu ne potrebujemo revolucionarnih sprememb pri tehniki. Mora se izboljšati hitrost odskoka, da dobi večjo konstanto rezultatov." Foto: Vid Ponikvar Posebna zgodba je Domen Prevc. Ob koncu sezone in povsem na začetku v Ruki je pokazal, da je skakalec za najvišje domete. Ne nazadnje je v sezoni 2016/17 celo štirikrat zmagal. Kaj se bo moralo pri njem spremeniti, da ne bo nenehno prihajal in odhajal na tekme svetovnega pokala?

Najtežja trenerska naloga je Domen Prevc. Iz psihološkega vidika. On mora najti ubijalski instinkt, kot ga je za skandinavsko turnejo. Da ga bo imel vso sezono. Enostavno mora biti razgret. Da bo naredil vse, da bi bil vrhunski skakalec. In takšen način razmišljanja mora imeti.

Kako je delati s takšnim nadarjenim skakalcem, ki pa je lahko, vsaj videti je tako, tudi samosvoj?

Tudi drugi tuji trenerji, ki ga opazujejo in imajo v svojih vrstah svetovne ase, pravijo, da je izjemen, ko je pravi. Ampak po svoje bi ga težko trenirali. Izziv bi bil, ali bi zmogli ali ne. Tudi za nas je, da ga bomo pripravili, da bo imel konstantno sezono. Tehnika je pri njem na tanki liniji. Ali je izjemno uspešna ali podpovprečna. Zadnjič je v Trondheimu dobro delovala na uradnem treningu. V kvalifikacijah je bil prezgoden in enostavno ni šlo. Z drugačno tehniko bi.

A pri njem ne potrebujemo revolucionarnih sprememb pri tehniki. Mora se izboljšati hitrost odskoka, da dobi večjo konstanto rezultatov. Da ne bo nepričakovano izpadel s tekem. S psihološkega vidika se mora pripraviti, da bo vso sezono na polno treniral.

"V ozadju imamo še Žaka Mogela (na sliki, op. a.) in Bora Pavlovčiča." Foto: Vid Ponikvar V Vikersundu in Planici je dokazal, da zna skakati tudi z vetrom v hrbet.

Pred tekmo v Vikersundu sem sodelavcem rekel, da je zanj bolje, če je veter konstantno od zadaj. Na velikankah je namreč dovolj zaleta. Zaradi tega pride višje čez hrbtišče. Ker je dober v zraku, potem zna to izkoristiti. Ko je tekmovalec v izjemni formi, se lahko tudi igra, če ima slabše pogoje.

Koliko materiala za najvišje domete pa Slovenija še ima ob teh treh skakalcih?

Hvalil ne bi rad. Po dosežkih Anžeta Semeniča je druga najboljša po lanski. Precej prostora v konstantnosti ima, da dvigne povprečno športno formo. Da bo imel redno več dobrih rezultatov. V sebi ima potencial. Izziv je, da bo napredoval. Anže Lanišek ima še precej prostora za napredek. Bartol in Jelar sta bila precej poškodovana. Bartol je izpustil zadnje tri ključne mesece v fazi priprav. V ozadju imamo še Žaka Mogela in Bora Pavlovčiča.

Ali med mlajšimi še kdo trka na vrata?

Težko bi navedel koga razen Mogela. Precej prostora za napredek ima.