Močan veter sprememb v taboru Ilke Štuhec

Najboljša smukačica svetovnega pokala Nicole Schmidhofer, katere pot do globusa je bila precej bolj odprta tudi zaradi poškodbe slovenske tekmice, je ob koncu tedna kot novopečena hitrostna smučarka vknjižila osebni rekord – 217,78 kilometra na uro. Ilka Štuhec, ki je z mislimi še daleč od snega in še dlje od hitrosti, medtem za uspeh šteje to, da se lahko giblje zgolj z eno berglo. Njen vsakdan zaznamujejo vaje, s katerimi ohranja moč v zdravih delih telesa, ob tem pa pod skrbnim nadzorom postopno obremenjuje tudi znova poškodovano levo nogo.

Brez operacije

Od usodnega padca na smuku v Crans Montani je minilo natančno 30 dni. Prvi del tega obdobja je 28-letna Mariborčanka preživela v precejšnji negotovosti. Potem ko si je namreč ob nenačrtovanem "izletu" v zaščitne mreže natrgala zadnjo križno vez levega kolena, na desnem kolenu pa utrpela močno kostno udarnino, ni vedela, ali bo morala prestati novo operacijo. Ko jo je nato baselski zdravnik Niklaus Friedrich 13. marca pomiril, da se vez dobro celi, tako da ji ni treba znova pod nož, se ji je od srca odvalil velik kamen. Rehabilitacijsko obdobje bo namreč po tem scenariju precej krajše. V primeru operacije bi se vračala kar devet mesecev. Zdaj upa in verjame, da bo v boju za točke že v novi zimi.

Ni več član ekipe Ilke Štuhec. Foto: STA

Slovo dveh pomembnih členov

Tedni medijskega molka pa so bili, kot vse kaže, v taboru hitre Štajerke izjemno pestri tudi na poslovni ravni. V novo sezono se bo namreč Ilkina spremljevalna ekipa podala v močno spremenjeni zasedbi. Po uspešnih sezonah namreč tabor svetovne prvakinje zapuščata trener Grega Koštomaj in kineziologinja Anja Šešum. "Prišla sem do točke, ko potrebujem spremembe," pravi Štuhčeva in skupaj z vodjo ekipe Darjo Črnko išče nove rešitve za zapolnitev vrzeli. Zagotavljata pa, da Aleš Sopotnik ostaja serviser.

"Ena najtežjih odločitev"

"To je bila zelo, zelo težka odločitev, je pa zorela kar nekaj časa. Dozorela je zdaj, ko sem imela več časa za razmislek. Preprosto potrebujem spremembe," je s cmokom v grlu in tresočim glasom, ki ni značilen za njene javne nastope, dejala Štuhčeva. "Ko se Ilka nekaj odloči, se odloči. Podpiram jo. Ni me strah, da ne bi našli ljudi, ki jih potrebuje," pa dodaja tekmovalkina mama in vodja spremljevalne ekipe Darja Črnko, ki zdaj prve faze rehabilitacije prepušča dolgoletni fizioterapevtki Darji Kramberger.

Anja Šešum se poslavlja od svetovne prvakinje. Foto: Matjaž Vertuš

Štajerski "robocop"

In sicer? " Križna vez se odlično celi. Težko bi rekla, da gre vse po načrtu, saj pravega načrta ni. Če ni operacije, je veliko več prilagajanja. Še vedno sem 'robocop'. Hodim z opornico in bom še štiri tedne. To je nujno. Ob koncu aprila me čaka naslednji zdravniški pregled," o trenutnih aktivnosti in procesu športnega vračanja pripoveduje dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki je do nesrečne poškodbe v Crans Montani štirikrat stopila na stopničke za zmagovalke svetovnega pokala, od tega dvakrat na najvišjo, sezono vrnitve pa kronala z zmago na svetovnem prvenstvu v Aareju.

Sladko-kisli spomini

Spomini na sezono 2018/19 bodo zaradi vsega naštetega sladko-kisli. " Imela sem visoka pričakovanja, zato sem bila razočarana, ker se ni razpletalo tako, kot sem želela. Nato sem se nehala obremenjevati. Začela sem uživati in tudi zmagovati. Krona je bila zmaga na SP 2019. Tista zmaga mi ogromno pomeni. Vedela sem, da je lahko v Aareju smuk moja priložnost. Nato pa … Zgodilo se je. Nova poškodba. Tudi s tem sem se morala sprijazniti. Zdaj sem z mislimi pri rehabilitaciji," pravi Štuhčeva, sicer stara znanka poškodb. Ob prve hujše bo letos minilo že enajst let.

Foto: Sportida Slovo? Nikakor!

Ko se je poškodovala predlani, je dejala, da ima "nekdo tam zgoraj res zanimiv smisel za humor". A na slovo ni pomislila. "Ne, nisem prišla tako daleč, da bi razmišljala o koncu kariere. Vrnila se bom," na vprašanje o tem, ali je bila tekmovalna vrnitev po novi hudi poškodbi kadarkoli tema resnega pogovora, odgovarja najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let, ki je prvič po zanjo predčasnem koncu sezone stopila pred javnost. Še pred tem je mami za materinski dan podarila šopek cvetja.

Val poškodb še kar vztraja



Seznam poškodovanih v zadnjih tednih je sicer skrb vzbujajoč. Poleg Štuhčeve so bili sezono v različnih razvojnih fazah zime prisiljeni predčasno končati tudi Anna Veith, Ana Drev, Michelle Gisin, Martin Čater, Stephanie Brunner, Marc Gisin, Marco Schwarz, Ragnhild Mowinckel, Lara Gut Behrami, Thomas Dressen … A zdi se, da ni konec, dokler ne skopni sneg. Na svoji zadnji tekmi sezone, na superveleslalomu italijanskega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, jo je namreč skupil Christof Innerhofer. Na terenu, ki bo gostil prihodnje svetovno prvenstvo, si je ob padcu strgal križne vezi levega kolena, tako da ga v kratkem čaka operacija, nato pa rehabilitacija, ki bo dodobra zaznamovala njegovo prihodnjo zimo.