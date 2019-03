Ko smuk ni dovolj: smukaška kraljica do 217 kilometrov na uro

Medtem ko po Evropi trenutno potekajo državna prvenstva, pa se je najboljša smukačica pred kratkim končane sezone svetovnega pokala Nicole Schmidhofer v Varsu v Franciji udeležila svetovnega prvenstva v hitrostnem smučanju. Avstrijski mediji so se ob tem pošalili, da se 30-letna smučarka še nikoli ni tako zelo veselila četrtega mesta. Z njim je namreč dosegla in presegla osebni cilj, to pa je na smučeh preseči mejo 200 kilometrov na uro. Med celicama, ki merita hitrost, je Schmidhoferjeva drvela s hitrostjo 217,78 kilometra na uro. S tem je zaostala za Švedinjama Britto Caklund (221,26) in Liso Hovland-Uden (220,31). V moški konkurenci je najvišjo hitrost razvil Italijan Simone Origone (228,86).

Slovenski rekorder Aleš Brezavšček Foto: Vid Ponikvar Svetovni rekord 254,9, slovenski pa 240,6 Svetovni rekord v hitrostnem smučanju sicer znaša 254,9 kilometra na uro, njegov lastnik pa je Ivan Origone, sicer brat tokratnega zmagovalca. Rekordna slovenska znamka je 240,6 kilometra na uro. Z njo se lahko pohvali nekdanji slovenski alpski reprezentant Aleš Brezavšček, ki je sprva hitrostne meje iskal na hrbtišču planiške letalnice. A ker mu 186 kilometrov na uro pod Poncami ni bilo dovolj, se je preizkusil še v pravem hitrostnem smučanju. "Gre za posebne občutke. Spustiš se po hribu in pridobivaš hitrost. Ko prekoračiš 200 kilometrov na uro, slišiš šumenje, bobnenje … Vse se trese. Ko pa prebiješ mejo 230 kilometrov na uro, zapelješ v tišino. Dobesedno. Zvok ne pride več v čelado. Znajdeš se v popolni tišini," se spominja edini slovenski hitrostni smučar.

Foto: Getty Images

Nicole Schmidhofer je na ta način zgolj postavila piko na i sanjski zimi 2018/19. Do lanskega novembra namreč nikoli v karieri ni stala na zmagovalni stopnički, v svetovnem pokalu pa v nobeni od disciplin ni bila boljša kot sedma. V preteklih mesecih je kot znanilka avstrijske hitrostne preobrazbe nanizala tri zmage, bila ob tem še trikrat druga in se po poškodbi Ilke Štuhec prebila do smukaškega kristalnega globusa, za nameček pa je bila še druga v superveleslalomskem seštevku. Slabše od pričakovanj je nastopila le na svetovnem prvenstvu v Aareju, kjer je ostala praznih rok. Vseeno ima doma zlato FIS-ovo snežinko. Leta 2017 je bila namreč prvakinja v superveleslalomu.