Operacija kot ciljna črta kariere?

Za Ano Drev je po torkovi poškodbi desnega kolena (strgana prednja križna vez) v Kronplatzu nova operacija, ki jo je v Ljubljani opravil zdravnik Marko Macura, sicer redni sopotnik slovenske košarkarske reprezentance. Po uspešnem posegu 33-letno najbolj izkušeno slovensko reprezentantko čaka novo rehabilitacijsko obdobje, med katerim bo lahko spregovorila tudi o svoji prihodnosti. A glede na namige iz reprezentance, tekmovalni staž, rezultatsko krivuljo in predvsem nakopičene zdravstvene težave, zaradi katerih je trenirala po prilagojenem programu, gre pričakovati, da bo tekmovalne smuči postavila v kot.

Iz sezone v sezono

Spomnimo, Drevova se je že v zadnjih letih v tekmovalna obdobja podajala z možnostjo, da gre za zadnjo sezono. Vselej pa je poudarjala, da o tem ne želi govoriti med tekmovanji, temveč bo odločitev sprejela spomladi. Lani se je odločila za nadaljevanje tekmovalne poti, a je v večjem delu pripravljalnega obdobja vadila po samostojnem programu in se je med drugim odpovedala pripravam v Argentini. Tudi pred prvo tekmo ni gojila visokih pričakovanj, saj je napovedovala postopno stopnjevanje forme. Po ničlah v Söldnu in Killingtonu je tako do točk za 21. in 24. mesto prišla v Courchevelu in na Semmeringu.

Dvakrat na stopničkah

V zadnjih letih je Ana veljala za smučarko z najzajetnejšo kilometrino v slovenski reprezentanci. V svetovnem pokalu je debitirala že leta 2001. Do točk je pred leti prišla tudi v superveleslalomu, slalomu in kombinaciji, a njen zaščitni znak je bil predvsem veleslalom. V zadnjih sezonah je bila prvokategornica, njena najboljša sezona pa je bila 2015/16. Takrat je bila sedma v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, dvakrat pa je stala tudi na odru za zmagovalke (v Flachauu in Mariboru je bila druga). Nastopila je tudi na trojih olimpijskih igrah in sedmih svetovnih prvenstvih. Med drugim je nastopala tudi leta 2007 v Aareju. Letos bi se morala tja vrniti, a jo je zaustavila že omenjena poškodba.