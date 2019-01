Konec sezone za nesrečno Ano Drev. To pomeni tudi konec kariere?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska smučarka Ana Drev si je na treningu veleslaloma v italijanskem Kronplatzu poškodovala desno koleno. Takoj so jo prepeljli v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer so zdravniki na ugotovili, da gre za strgano sprednjo križno vez. To za Drevovo pomeni konec sezone.