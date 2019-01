Nov slalom, nova zmaga Shiffrinove? Kako visoko lahko posežejo Slovenke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Flauchauu v Avstriji bodo danes izpeljali osmi slalom za ženske v tej sezoni. Obeta se nov spopad med Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je v tej sezoni nanizala že šest slalomskih zmag (pet v klasičnem slalomu in eno v paralelnem slalomu), in Slovakinjo Petro Vlhovo, edino, ki Američanki v tej zimi v slalomu sega do peta.

Na štartu bodo tudi štiri Slovenke: Maruša Ferk se bo na progo podala kot 22., Ana Bucik mesto za njo (23.), Meta Hrovat ima štartno številko 33, Andreja Slokar pa bo v strmino vstopila kot 63. Na štartu bo 67 tekmovalk.

Prva vožnja se bo začela ob 18. uri, finalna pa bo na sporedu ob 20.45.