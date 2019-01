V Mariboru optimistični, da za Zlato lisico ne bo potreben načrt B

Organizatorji tradicionalnega tekmovanja svetovnega pokala v alpskem smučanju na mariborskem Pohorju upajo, da letos ne bodo potrebovali rezervnega načrta in da bosta tekmi v veleslalomu in slalomu za 55. Zlato lisico prvega in drugega februarja, kot je bilo načrtovano. Snežni topovi hrumijo in iz dneva v dan se nabirajo centimetri snežne podlage.

Snežni topovi na pohorskih smučiščih so že prvi delovni dan novega leta zamenjali silvestrski ognjemet in obstreljevanje. Čeprav se je temperatura komajda spustila pod ničlo, so delavci Marproma, ki upravlja pohorska smučišča, le lahko pognali sodoben zasneževalni sistem.

Imajo zadostno količino snega

Tako se je mesec dni pred 55. Zlato lisico začelo snežno obstreljevanje od vrha Mariborskega Pohorja do doline, tako po poseki, kjer je tekmovalna proga za Zlato lisico, kot tudi po Čopki, ki jo imajo najraje rekreativni smučarji.

"Februar je vedno bližje in tudi na Pohorju smo vedno bližje zastavljenemu cilju, da imamo zadostno količino snega, da potem lahko izpeljemo tekmi za svetovni pokal brez večjih težav. Zasnežujemo tam, kjer je treba, nekaj še manjka do tiste stoodstotne ravni, ampak za zdaj gre vse po načrtih," je za STA dejal vodja tekmovanja za Zlato lisico Mitja Dragšič.

Foto: Sportida

Dragšič: Tako kot zdaj kaže, vse teče po načrtu

Do odločilnega obiska kontrolorja krovne mednarodne smučarske organizacije Fis sta še dva tedna. Stanje na terenu bo preveril direktor tehničnih disciplin svetovnega pokala za ženske Markus Mayer.

"Snežna kontrola je predvidena 23. januarja. Do takrat je treba imeti narejeno zadostno količino snega. Če je napoved dobra, imamo nato na razpolago še kakšen dan ali dan za dodatno zasneževanje, če bo takšna potreba oziroma če bo kje snega še malenkost primanjkovalo. Za kontrolo ni potrebe, da bi bil teren pripravljen tako kot za tekmo, tako ima tudi po kontroli vseeno še nekaj dodatnih dni za končno pripravo proge," pravi Dragšič.

"Obstaja samo načrt A. Tekmi bosta prvega in drugega, in to v Mariboru. Tako kot zdaj kaže, vse teče po načrtu. Težko se je zanašati na vreme na dolgi rok, v tem kratkem obdobju pa ne pričakujemo večje odjuge, noči so dovolj hladne, da se lahko zasnežuje, čez dan je sicer res pretoplo, na koncu pa je treba sproti spremljati razmere in pripravljeni smo na to, da se odzovemo sproti," dodaja.

"Za zdaj vse drži, tako da se kar začnite pripravljati na spektakel pod Pohorjem," je sklenil Dragšič.

Lani je bila prireditev zaradi pomanjkanja snega na Pohorju prestavljena v Kranjsko Goro. Mariborčani so kljub vremenskim zagatam zmagali v organizaciji in od direktorja svetovnega pokala Atleja Skaardala dobili odlično oceno - zaradi pravilne odločitve o selitvi, ki so jo izvedli hitro in brezhibno, ter zaradi proge, ki so jo pohvalile vse smučarke.

Šlo je za sedmo selitev mariborske Zlate lisice v Kranjsko Goro, po enkrat pa se je preselila v avstrijski Badgastein (1975) in na pozneje olimpijsko Jahorino (1976).

Tekma je tako ostala v Sloveniji, napolnila je Bled, Kranjsko Goro in Podkoren, izvedel jo je organizacijski odbor Zlate lisice, s pomočjo več kot 50-letnih izkušenj in več kot 200 članov ASK Branik, ki so se za štiri dni preselili na Gorenjsko, ter družno z organizacijskim komitejem Pokala Vitranc in pomočjo Gorenjcev.

Zmagovalka 54. Zlate lisice je bila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je z veliko prednostjo dobila vse, slalom in veleslalom za svetovni pokal, ter zlato in diamantno lisico za pohorski pokal. Slovenske smučarke so sicer iztržile manj od pričakovanj - najboljša je bila Tina Robnik s sedmim mestom v veleslalomu.