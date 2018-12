Čeprav nas do slovenskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju loči še 39 oziroma 75 dni, pa je pogled na tekmovalni strmini na Pohorju in v Podkorenu že danes dokaj obetaven.

Video: kako je na prizorišču Zlate lisice in pokala Vitranc?

Pred enim letom je bil pogled na Mariborsko Pohorje zelo klavrn, saj razmere slaba dva tedna pred Zlato lisico niso bile pretirano zimske. Štajerci so naposled prireditev, podobno kot že večkrat, "posredovali" rednim partnerjem v Kranjski Gori oziroma Podkorenu, kjer je nato marca potekal še pokal Vitranc.

Letos imajo Mariborčani nekoliko več časa za pripravo tekmovalne proge za 55. Zlato lisico, saj sta ženski slalom in veleslalom na Pohorju predvidena prvega in drugega februarja 2019. Vseeno organizatorji s pripravo snega ne želijo čakati do zadnjega trenutka. Tako so v iztekajočem se mesecu izkoristili nekaj hladnih noči in posodobljeno opremo za zasneževanje.

Foto: MaPa Na Gorenjskem že danes mirni

Medtem ko zgornji del mariborske proge tudi v preteklosti ni bil nikoli vprašljiv, pa bo znova največji izziv priprava ciljne strmine. Kar nekaj zalog snega so sicer Štajerci že pripravili, pri tem pa se zanašajo tudi na sodobno "snežno tovarno", ki omogoča izdelavo snega pri višjih temperaturah. Toda ključna bo druga polovica januarja, v kateri si pohorski delavci nikakor ne želijo kakšne odjuge ali dolgotrajnega deževja.

Bolj mirni so znova v Kranjski Gori oziroma Podkorenu, kjer so tekmovalno progo že odprli za rekreativno smučanje in treninge, v prihodnjih tednih pa naj bi tako narava kot topovi zgolj odebelili snežno odejo. Sicer pa, za razliko od pohorske nestanovitnosti, pod Vitrancev v zadnjem obdobju nimajo težav z odpovedmi. Zadnjo so zabeležili leta 2001.

55. Zlata lisica: 1. – 2. februar 2019

58. pokal Vitranc: 9. – 10. marec 2019