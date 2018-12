Semmering: zelena luč in umik sporne nagice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko so bili pri mednarodni smučarski zvezi zadovoljni z ogledom tekmovališča na Semmeringu, prah dviguje uradni plakat zadnjega (vele)slalomskega tekmovanja svetovnega pokala v tem koledarskem letu.

Semmering, ki si prednovoletni veleslalom in slalom svetovnega pokala za dekleta že tradicionalno bienalno izmenjuje z Lienzem, je prestal snežno kontrolo delegata mednarodne smučarske zveze. Na progi Zauberberg je dovolj snega za preizkušnji, ki bosta na sporedu 28. in 29. decembra. To bosta obenem zadnji ženski tekmi v letu 2018, medtem ko bodo fantje tekmovali v Bormiu.

Kar nekaj prahu pa je v zadnjem tednu dvignil uradni plakat tekmovanj na Semmeringu. Gre za delo avstrijskega slikarja Christiana Ludwiga Atterseeja, ki je v ospredje postavil golo žensko na smučeh. Plaz spletnih kritik je prva sprožila novinarka Corinna Milborn, oglasila pa se je tudi nekdanja avstrijska alpska smučarka Nicola Werdenigg, ki je bila pred več kot štirimi desetletji še s priimkom Spiess žrtev trenerske spolne zlorabe.

Organizatorji so sprva stopili na umetnikovo stran, po hudih pritiskih in nasvetu panožne zveze pa plakat vendarle umaknili.