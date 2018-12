Ilka Štuhec se umika, da bi se vrnila še močnejša

Brez kakšnega odmevnega sprejema se je najboljša aktivna slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec po zmagah v Val Gardeni, kjer je tekmice matirala tako v smuku kot superveleslalomu, vrnila v domači Maribor, kjer je na kratko zajela sapo, nato pa se bo ob jasnih smernicah lotila priprav na nadaljevanje sezone. Pri tem bo spretno izkoristila bolj tehnično obarvani del urnika svetovnega pokala, saj bo izpustila sedem zaporednih tekem in se v karavano vrnila 10. januarja v St. Antonu. Zdaj bo imela nekaj časa glavno besedo kineziologinja Anja Šešum, ki ima že pripravljen kondicijski program, vmes pa sledi tudi vrnitev na sneg.

Edini čas v sezoni

"Ti tedni so edini pameten in možen čas tako za počitek kot za treninge. Od St. Antona naprej se namreč začne ritem hitrih preizkušenj. Vmes bo sicer še veleslalom na Kronplatzu, ki pa ga bomo prav tako po vsej verjetnosti izpustili," pojasnjuje trener Grega Koštomaj, ki v Ilkinem taboru drži roko nad strokovnim smučarskim delom in je zanesljivo eden od razlogov za štajersko smučarko pravljico. To je sicer prekinila hudo poškodba kolena, za katero pa tako Koštomaj kot tudi preostali člani njenega štaba na čelu z mamo Darjo Črnko želijo, da ni več tema pogovorov.

Trenutno peta smučarka svetovnega pokala in druga v smukaškem seštevku. Foto: Getty Images Šampionski zasuk

Prihajajoče napore bo Ilka lažje sprejela, saj ima zdaj tudi oprijemljive rezultate. Razloge za šampionski preskok pa vidi predvsem v glavi. "Preprosto vem, da znam smučati, vem, da sem sposobna. Dopovedala sem si, da na štartu nisem, da bi zmagovala, temveč da bi smučala. Ko torej ne razmišljam o zmagah, je mogoče marsikaj," po novih 200 točkah iz Dolomitov pripoveduje Ilka, ki je prikimala tudi tezi, da ji je šla na roko nova proga v Val Gardeni. Proces osvajanja te ji je namreč namesto naslanjanja na spomine in obremenjevanja s preteklimi izkušnjami prevzel osredotočenost.

Od potrtosti do sproščenosti

Pred sezono, oklepajoč se svojega nenapisanega pravila, resda ni javno govorila o pričakovanjih. A v glavi jih je imela, kar jo je, kot se zdi, deloma tudi ohromilo. Predvsem rezultati, ki so bili za povratnico sicer dobri, ji niso dali miru. Tudi z vožnjami nikakor ni bila zadovoljna. Še danes ni. "Ko veš, da lahko dosežeš več, pa nisi, si potrt. A nato me je rešilo že omenjeno bolj sproščeno smučanje," priznava Mariborčanka, ki se je z italijanskim dvojčkom na večni lestvici zmag odlepila od legendarnih Bojana Križaja in Mateje Svet in ima zdaj na svojem računu devet zmag svetovnega pokala.

Foto: Sportida

Smuči bi vrgla stran. A le za dve sekundi

Zdi se, da je vrnitev po poškodbi zdaj popolna. Vrnitev, kakršne v slovenskem smučanju še ni bilo, saj so imeli njeni predhodniki občutno več težav in so potrebovali več časa, da so našli hitro smučino. "Tudi na ravni poškodb in rehabilitacije je vsak na svoji poti. Od posameznika je odvisno, kako hitro bo našel rešitve. Iskreno, nisem iskala navdiha pri kakšnih zglednih primerih iz tujine. Vedela sem, da smučati nisem pozabila," pripoveduje Ilka in priznava, da se je na poti vračanja srečevala tudi s slabimi trenutki. Tudi takšnimi, v katerih bi smuči najraje vrgla v kot. "No, za sekundo ali dve sem pomislila tudi na takšen scenarij, predvsem ob spremljanju olimpijskih iger. Jasno, pred televizijskim ekranom," dodaja.

Mariboru bo težko reči ne

V Ilkinem taboru upajo tudi na kakšen predpraznični trening na Pohorju. Precej večje pa je vprašanje, ali se bo na domači hrib vrnila v začetku februarja, ko bo strmina nad Mariborom gostila že 55. Zlato lisico. S prvim obrazom slovenske reprezentance ali brez njega? Vprašanje je na mestu zaradi dejstva, da bosta tekmi na sporedu 1. in 2. februarja, že 4. februarja pa bo Aare gostil prvi uradni trening pred smukom svetovnega prvenstva. "Mariboru bo težko reči ne. Res težko. A upam, da bi lahko logistično uredili tako, da bi nastopila vsaj v veleslalomu," o vprašanju glede mariborskega štarta pripoveduje Ilka.