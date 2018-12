"Marcel Hirscher me je zaustavil, mi čestital in s tem pokazal, da je velik šampion," ob prvi zmagi v karieri, ki jo je slavil na veleslalomu v Saalbachu, v pogovoru za Sportal pripoveduje Žan Kranjec, ponosen, da je v družbi Ilke Štuhec del tega zgodovinskega dosežka.

"Pripravljen je. Tudi za zmago," nam je v Söldnu dejal trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant in pomignil proti Žanu Kranjcu. Njun tihi načrt je skupaj z ledeniško tekmo odpihnil veter. A kot bi njune misli prenesel v Saalbach, ki je slaba dva meseca pozneje prevzel odpovedano tekmo, se je scenarij vendarle uresničil. Potem ko je lani v Alta Badii prvič stopil na oder za zmagovalce, je zdaj 26-letni veleslalomski specialist iz Bukovice pri Vodicah v svojem 68. nastopu v svetovnem pokalu prvič ugnal vso konkurenco. Po zmagi si je vzel čas tudi za naše bralce …

Ste potočili kakšno solzo?

Ne, solzica iz mene težko pride. Sem pa zelo vesel.

Kakšne misli so se vam podile po glavi ob poslušanju Zdravljice?

Čutil sem izjemen ponos. Zavedal sem se, da je to eden od tistih trenutkov, za katere garaš v karieri. No, lahko bi se še tako trudil, a solzice ni bilo.

V katerem trenutku ste začutili, da bi bil to lahko vaš dan?

Težko konkretno odgovorim. V cilju sem vedel, da je proga zelo zahtevna. Pričakoval sem napake tekmecev. Pred tem sem bil vseskozi osredotočen na svoja nastopa. Pred štartom sem bil pripravljen, tako kot bi moral biti. Želel sem pokazati, kaj znam. V alpskem smučanju pa nikoli ne veš, ali bo to dovolj za uspeh. Tudi po svojem nastopu nisem bil povsem prepričan o tem, kam me bo to popeljalo. Storil sem nekaj napak, a vožnjo vseeno izpeljal do konca.

Proti prvi zmagi ... Foto: Reuters

Pred tekmo je marsikdo dvomil o tem, ali lahko na tem terenu posežete tako visoko. Kaj pa vaš pogled?

To vsekakor ni proga, ki bi mi bila pisana na kožo. Predvsem zaradi konfiguracije terena. A dejstvo je, da name bolj kot na konfiguracijo vpliva podlaga. Znal sem se spopasti z njo.

Vam je Marcel Hirscher po tekmi čestital?

V cilju sva se srečala. Zaustavil me je, mi čestital za dobro vožnjo in dejal, da je moja zmaga zaslužena. Tudi s to gesto je pokazal, da je velik šampion.

Ste pred štartom vedeli za zmago Ilke Štuhec?

Ne le to, njeno vožnjo sem si tudi ogledal. Neizmerno ji privoščim zadnji dve zmagi. Gre za veličastno vrnitev po poškodbi. Želim ji, da bi nadaljevala v tem slogu.

En dan, dve zmagi …

Noro! Res lepo. Vesel sem, da sem del tega zgodovinskega dosežka.

"Solze? Pri meni to ne gre ..." Foto: Sportida In zdaj … Se vam je od srca odvalil velik kamen? Bo zdaj lažje?

Osebno menim, da mi bo lažje. Odgovoril vam bom lahko šele pred štartom naslednje tekme. A ne gre le za prvo zmago, na katero sem čakal. V prvi vrsti gre za potrditev dobrega dela. Letos namreč nisem imel želenega oprijemljivega rezultata.

Ste bili po zadnjih tekmah jezni?

Da. Nisem pokazal tistega, kar znam. Ta občutek je zelo slab. Zakaj mi ni šlo? Razlogov je več. Deloma glava, deloma splet okoliščin … Pač, ni bilo tekme, na kateri bi se vse poklopilo.

Kakšni bodo vaši prihodnji dnevi?

Že pred prihodom v Saalbach smo se odločili, da na četrtkovem slalomu ne bom nastopil. S trenerjem Klemnom Bergantom se morava pogovoriti o tem, ali bi se bilo smiselno podati v Madonno di Campiglio in tam nastopiti v slalomu. Vsekakor pa bom opravil še nekaj treningov. Božični večer bom preživel doma, nato pa nazaj na sneg.

Še pred tem pa proslava zmage?

Spodobi se, da nazdravim s šampanjcem. Zanesljivo pa ne bo kakšnega veseljačenja. Ne, ni mi do "žurke". Raje se bom odklopil in si oddahnil.