Potem ko je bila smučarska biografija Ilke Štuhec kar dobro leto in pol nedotaknjena, jo je 28-letna Mariborčanka zdaj dodobra oplemenitila. Po dvojnem uspehu v Val Gardeni se je število njenih zmag dvignilo na devet. Zlata kolajna na svetovnem prvenstvu, dva mala kristalna globusa in srebro v skupnem seštevku svetovnega pokala pa še čakajo na obogatitev. Morda že v letu 2019 …

Kakšen bo božič Ilke Štuhec?

Božič bo pester. Drugačen kot kadarkoli. Kot vam je verjetno znano, sodelujemo z ekipama Češke in Kanade. Ker predvsem tekmovalke iz slednje ekipe v tem ritmu ne morejo potovati domov, sem jih povabila k nam. Naša hiša bo torej polna.

Leto 2018 je bilo za vas leto vrnitve. Kakšno bo leto 2019?

Bomo videli. Upam, da bo to super leto. V prvi vrsti želim ostati zdrava. V tem primeru se lahko vse poklopi, tako kot se mora. To ima neposreden vpliv na mojo športno pot, seveda pa tudi na mojo zasebnost.

Prazniki bodo sicer delovni, ne pa tudi tekmovalni. Kar tri tedne ne boste nastopali. Anja Šešum, ki pripravlja vaš kondicijski program, že "grozi", da vam ne bo lahko …

Naj poskusi. Jaz sem pripravljena. Haha … Je pa obdobje, o katerem govorite, zelo pomembno. Po eni strani bom več časa doma. Mimogrede, od 17. novembra, ko smo se odpravili na treninge v Nakisko v Kanadi, do 19. decembra, ko smo se vrnili iz Val Gardene, nisem prestopila domačega praga. Po drugi strani pa je to edini del zime, v katerem si lahko privoščim obdobje intenzivnih treningov in vmesnega počitka.

Prazniki in treningi z najlepšo možno popotnico - dve zmagi v Val Gardeni.

Nisem pozabila smučati. To sem vseskozi vedela. Je pa lepše, ko imaš tudi rezultat, ki to potrjuje.

V čem se je Val Gardena razlikovala od Lake Louisa ali St. Moritza?

Nehala sem razmišljati o boju za uvrstitev. Smučala sem. Bila sem bolj sproščena.

Foto: MaPa Se strinjate, da vam je šlo na roko tudi dejstvo, da je bil to nov teren v ženskem delu svetovnega pokala? Vaše misli so bile tako predvsem pri osvajanju terena in manj pri omenjenem razmišljanju o rezultatu.

Morda imate prav. To bi bila lahko moja prednost. Morda mi je pomagalo. Res sem od prvega treninga naprej misli posvečala spoznavanju terena, saj na progi Saslong še nisem tekmovala. Smo se pa v naši ekipi veliko šalili na račun mojih petih zmag na sosednjem hribu, kjer poteka veleslalom Gardenissima.

Se danes nasmejite trenutkom, ko bi med rehabilitacijo smuči najraje vrgli daleč stran?

Občutek je lep. Tega ne skrivam. Lep pa je prav zaradi te prehojene poti. Res je, med rehabilitacijo so me prevevale tudi bolj črne misli, a so bile, na veliko srečo, kratkotrajne. Če dobro pomislim, se spomnim predvsem trenutka, ko sem z domačega naslanjača spremljala olimpijske igre v Pjongčangu. "Zakaj spet jaz? Zakaj sedim doma in gledam televizijo, medtem ko se smučarke borijo za olimpijske kolajne? Spet!" To so bile moje misli. Takšna vprašanja hitro pridejo, a tudi hitro odidejo.

Beseda ali dve o Mikaeli Shiffrin, ki je dokazala, da se dobro znajde tudi v hitrih disciplinah …

Oh, definitivno se znajde. S tem zgolj potrjuje tisto, kar pravzaprav vemo že nekaj časa. To pa je, da je izjemna in tudi vsestranska smučarka. Ko jo gledam, tudi sama sebe zalotim pri vprašanju, od kod črpa to neverjetno moč. Noro dobro smuča! Zdaj znanje dopolnjuje še z izkušnjami, ki jih je kljub mladosti že nakopičila. Premika meje našega športa.

Bi jo označili za del "belega cirkusa", za eno od deklet, ki potuje z vami, ali pa deluje odmaknjeno od drugih?

Vsaka smučarka nosi svojo zgodbo. Nekatere so nekoliko bolj družbeno naravnane, nekatere delujejo odmaknjeno. Njen odnos do mene je povsem običajen. Nedolgo nazaj sva bili skupaj na ogledu pred superveleslalomom v St. Moritzu. Povsem običajno sva se pogovarjali, se šalili … Ko pa nastopi trenutek za pripravo, je tako ali tako vsak smučar v svojem svetu. Vsak zase najbolje ve, na kakšen način se spraviti v želeno stanje. Na podlagi tega je torej nemogoče soditi osebnosti. Pod črto, zanjo lahko rečem, da je zelo prijetna. Da, malce posebna. A takšne smo vse.

Foto: Getty Images

Kaj pa odzivi tekmic po dveh zmagah v Val Gardeni?

Ko ste me ravno spraševali o Mikaeli Shiffrin … V Val Gardeni ni tekmovala. Je pa trenirala in mi ob tem čestitala za zmagovito vrnitev ter dejala, da je vse skupaj tudi zanjo navdihujoče. Bila sem malce presenečena, da serijska zmagovalka na takšen način dojema moj uspeh. No, prejela sem tudi čestitke številnih drugih tekmic. Pri vseh sem zaznala iskrenost.

Ilka Štuhec in Zlata lisica? Bo težko reči ne Mariboru?

Zelo zelo težko. Domača tekma je nekaj najlepšega, kar se lahko smučarju zgodi, pa čeprav v mojem primeru na mojem hribu ne potekajo tekme v mojih disciplinah. Od majhnih nog smučam na Pohorju. Ko tukaj tekmujem, srečujem znane obraze in slišim navijaške klice. Prav zaradi tega upam, da bomo v našem taboru našli logistično rešitev, da bi pred potjo na svetovno prvenstvo v Mariboru nastopila vsaj v veleslalomu.