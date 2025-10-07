Slovenski trio v pričakovanju švedskega prvaka

Na sporedu so pete tekme ligaškega dela hokejske lige prvakov, po katerem bo 16 moštev napredovalo v izločilne boje, za osmerico pa bo tekmovanja konec. Zvečer bo na delu Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča. Nemški kolektiv – trenutno je na mestih, ki ne prinašajo napredovanja – gosti aktualnega švedskega prvaka Luleå. Zug, pri katerem je Nik Christian Petrovič to sezono odigral dve tekmi lige prvakov, gostuje na Finskem, pri ekipi Lukko. Švicarji so peti, Finci sedmi.