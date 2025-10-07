Torek, 7. 10. 2025, 9.37
2 uri, 7 minut
Hokejska liga prvakov, 7. oktober
Slovenski trio v pričakovanju švedskega prvaka
Na sporedu so pete tekme ligaškega dela hokejske lige prvakov, po katerem bo 16 moštev napredovalo v izločilne boje, za osmerico pa bo tekmovanja konec. Zvečer bo na delu Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča. Nemški kolektiv – trenutno je na mestih, ki ne prinašajo napredovanja – gosti aktualnega švedskega prvaka Luleå. Zug, pri katerem je Nik Christian Petrovič to sezono odigral dve tekmi lige prvakov, gostuje na Finskem, pri ekipi Lukko. Švicarji so peti, Finci sedmi.
V ligi prvakov to sezono neporaženi finski Ilves (Matic Török) bo v sredo gostoval pri Kometa Brno (Gašper Krošelj), ki je trenutno deveti. Grenoble (Matija Pintarič) bo gostil Lozano, Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) pa pričakuje poljski Tychy. Oba kluba se še borita za napredovanje.
Torek, 7. oktober
Sreda, 8. oktober
