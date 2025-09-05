V Nemčiji na "slovenskem" obračunu kar 13 golov

Nadaljujejo se tekme hokejske lige prvakov. Petek je prinesel slovenski obračun. V Bremerhavnu so Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča pričakali Grenoble vratarja Matije Pintariča in selektorja Eda Terglava ter izgubili s 5:8. En gol je dosegel Urbas. Komet Brno vratarja Gašperja Krošlja je v Bolzanu prvič izgubil, v podaljšku s 5:6. Švicarski Zug, za katerega je na prvih dveh tekmah sezone priložnost dobil Nik Christian Petrovič (tokrat ni bil v postavi) je doma izgubil proti Ingolstadtu (3:7).

Matic Török je v četrtek s finskim Ilvesom premagal prvaka lige ICE Salzburg, tako da ostaja pri maksimalnem izkupičku, medtem ko je avstrijski kolektiv prvič izgubil. Slovenski napadalec, ki je na prvih dveh obračunih obakrat zadel, je na ledu preživel slabih 16 minut in enkrat streljal na gol tekmeca.

Matic Török se je z Ilvesom v četrtek veselil tretje zmage. Foto: Guliverimage

Podprvak IceHL Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, pa je pri švedskem podprvaku SHL Brynas izgubil z 2:4. Za Korošce je bil to drugi poraz. Muršak je igral 16 minut in pol, Gomboc pa dve manj.

Hokejska liga prvakov, tretje tekme:

Četrtek, 4. september

Petek, 5. september

Lestvica

Preberite še: