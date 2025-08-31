Gomboc zadel za zmago, nov gol Töröka, poraz nemškega tria

Nadaljuje se hokejska liga prvakov. Češki prvak Kometa Brno (Gašper Krošelj) je za drugo zmago s 5:2 premagal danskega Odense Bulldogs, slovenski vratar ni branil. Nemški Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) je po uvodni zmagi tokrat izgubil pri prvaku IceHL Salzburgu (2:3). Jeglič je ob porazu znižal na 1:2, Urbas pa izenačil na 2:2 (Jeglič je sodeloval s podajo). V soboto sta ob zmagah zadela Luka Gomboc in Matic Török.

Na drugi tekmi sezone je Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, v soboto s 3:2 premagal nemškega prvaka Berlin. Gomboc je prispeval zmagoviti gol. Ilves Matica Töröka je drugo zmago dosegel v Belfastu, kjer je slavil s 7:4, slovenski napadalec je zadel tudi ob drugi zmagi, plošček je v gol pospravil za vodstvo s 6:4.

V soboto je bil na sporedu tudi slovenski obračun med Grenoblom Matije Pintariča in Zugom, pri katerem je drugo priložnost v ligi prvakov dobil Nik Christian Petrovič. Švicarski klub je vpisal drugo zmago (5:1), francoski drugi poraz. Pintarič je ob porazu zaustavil 24 strelov od 29.

Hokejska liga prvakov, druge tekme:

Sobota, 30. avgust

Nedelja, 31. avgust

Lestvica

