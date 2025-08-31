Nedelja, 31. 8. 2025, 21.19
Hokejska liga prvakov, 30. in 31. avgust
Gomboc zadel za zmago, nov gol Töröka, poraz nemškega tria
Nadaljuje se hokejska liga prvakov. Češki prvak Kometa Brno (Gašper Krošelj) je za drugo zmago s 5:2 premagal danskega Odense Bulldogs, slovenski vratar ni branil. Nemški Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič) je po uvodni zmagi tokrat izgubil pri prvaku IceHL Salzburgu (2:3). Jeglič je ob porazu znižal na 1:2, Urbas pa izenačil na 2:2 (Jeglič je sodeloval s podajo). V soboto sta ob zmagah zadela Luka Gomboc in Matic Török.
Na drugi tekmi sezone je Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, v soboto s 3:2 premagal nemškega prvaka Berlin. Gomboc je prispeval zmagoviti gol. Ilves Matica Töröka je drugo zmago dosegel v Belfastu, kjer je slavil s 7:4, slovenski napadalec je zadel tudi ob drugi zmagi, plošček je v gol pospravil za vodstvo s 6:4.
V soboto je bil na sporedu tudi slovenski obračun med Grenoblom Matije Pintariča in Zugom, pri katerem je drugo priložnost v ligi prvakov dobil Nik Christian Petrovič. Švicarski klub je vpisal drugo zmago (5:1), francoski drugi poraz. Pintarič je ob porazu zaustavil 24 strelov od 29.
Sobota, 30. avgust
Nedelja, 31. avgust
