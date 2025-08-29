Petek, 29. 8. 2025, 21.45
13 minut
Hokejska liga prvakov, 28. in 29. avgust
Török debitiral z golom, slovenski trio pri zadnjem zmagovalcu
Začela se 11. sezona hokejske lige prvakov. Tudi tokrat sodeluje kar nekaj Slovencev. V četrtek so bili na delu trije klubi s slovenskim pridihom, z zadetkom se je izkazal Matic Török, ki je Ilvesu pomagal do zmage v Ingolstadu. Lovoriko branijo švicarski prvaki iz Züricha, ki v petek gostijo nemški Fischtown Pinguins, za katerega igrajo Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič. Verlič je sredi tretje tretjine zadel za izenačenje na 2:2.
Tudi v sezoni 2025/2026 je v ligi prvakov v veljavi enak format kot prejšnje tekmovalno obdobje. V rednem delu sodeluje 24 ekip, ki se bodo pomerile s šestimi različnimi nasprotniki. Trikrat bodo igrale doma in trikrat v gosteh. Ekipe bodo razvrščene v skupni lestvici rednega dela sezone, po katerem se bo 16 najboljših ekip uvrstilo v prvi krog končnice oziroma osmino finala.
Lovoriko brani aktualni švicarski prvaki ZSC Lions iz Züricha, tudi tokrat spremljamo kar nekaj slovenskih hokejistov.
Matic Török je v ligi prvakov debitiral z golom.
V četrtek je finski prvoligaš Ilves, h kateremu se je preselil napadalec Matic Török, gostoval v Nemčiji, pri tamkajšnjem polfinalistu zadnje sezone DEL Ingolstadtu. Török je v ligi prvakov debitiral z zadetkom, zabil je tretji gol finske ekipe v četrti minuti druge tretjine. Ilves je zmagal s 3:1.
Francoski prvak Grenoble, med vratnicama katerega je stal Matija Pintarič, v njegovem trenerskem štabu pa je slovenski selektor Edo Terglav, je sezono lige prvakov odprl z domačim porazom (0:2) proti švicarskemu Bernu.
Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca je izgubil proti praški Sparti.
Tudi podprvak lige ICE Celovec s slovenskima napadalcema Janom Muršakom in Luko Gombocem, v trenerskem štabu je Andrej Hočevar, je uvodno tekmo igral na domačem ledu in izgubil. Na Koroškem je namreč gostoval češki klub Sparta Praga, gostje so slavili s 4:1.
V dresu švicarskega Zuga je prvič v ligi prvakov igral Nik Christian Petrovič in s svojo ekipo po podaljšku zmagal pri švedskemu prvaku Luleå.
V petek je sezono doma odprl tudi zmagovalec zadnje izvedbe ZSC Lions, pričakal je Fischtown Pinguins slovenskega tria Urbas-Verlič-Jeglič.
Češki prvak Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja je gostil švedskega podprvaka Brynäs in zmagal s 4:1.
Četrtek, 28. avgust
Petek, 29. avgust
