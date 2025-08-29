Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Petek,
29. 8. 2025,
21.45

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Luka Gomboc KAC Celovec Jan Muršak hokej hokejska liga prvakov

Petek, 29. 8. 2025, 21.45

13 minut

Hokejska liga prvakov, 28. in 29. avgust

Török debitiral z golom, slovenski trio pri zadnjem zmagovalcu

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
hokejska liga prvakov Zürich | Danes se je začela nova sezona hokejske lige prvakov. Lovoriko branijo hokejisti ZSC Lions iz Zürich, ki bodo v petek gostili "slovenski" Fischtown Pinguins. | Foto Guliverimage

Danes se je začela nova sezona hokejske lige prvakov. Lovoriko branijo hokejisti ZSC Lions iz Zürich, ki bodo v petek gostili "slovenski" Fischtown Pinguins.

Foto: Guliverimage

Začela se 11. sezona hokejske lige prvakov. Tudi tokrat sodeluje kar nekaj Slovencev. V četrtek so bili na delu trije klubi s slovenskim pridihom, z zadetkom se je izkazal Matic Török, ki je Ilvesu pomagal do zmage v Ingolstadu. Lovoriko branijo švicarski prvaki iz Züricha, ki v petek gostijo nemški Fischtown Pinguins, za katerega igrajo Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič. Verlič je sredi tretje tretjine zadel za izenačenje na 2:2.

Tudi v sezoni 2025/2026 je v ligi prvakov v veljavi enak format kot prejšnje tekmovalno obdobje. V rednem delu sodeluje 24 ekip, ki se bodo pomerile s šestimi različnimi nasprotniki. Trikrat bodo igrale doma in trikrat v gosteh. Ekipe bodo razvrščene v skupni lestvici rednega dela sezone, po katerem se bo 16 najboljših ekip uvrstilo v prvi krog končnice oziroma osmino finala.

Lovoriko brani aktualni švicarski prvaki ZSC Lions iz Züricha, tudi tokrat spremljamo kar nekaj slovenskih hokejistov. 

Matic Török je v ligi prvakov debitiral z golom. | Foto: Guliverimage Matic Török je v ligi prvakov debitiral z golom. Foto: Guliverimage

V četrtek je finski prvoligaš Ilves, h kateremu se je preselil napadalec Matic Török, gostoval v Nemčiji, pri tamkajšnjem polfinalistu zadnje sezone DEL Ingolstadtu. Török je v ligi prvakov debitiral z zadetkom, zabil je tretji gol finske ekipe v četrti minuti druge tretjine. Ilves je zmagal s 3:1.

Francoski prvak Grenoble, med vratnicama katerega je stal Matija Pintarič, v njegovem trenerskem štabu pa je slovenski selektor Edo Terglav, je sezono lige prvakov odprl z domačim porazom (0:2) proti švicarskemu Bernu

Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca je izgubil proti praški Sparti. | Foto: Aleš Fevžer Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca je izgubil proti praški Sparti. Foto: Aleš Fevžer

Tudi podprvak lige ICE Celovec s slovenskima napadalcema Janom Muršakom in Luko Gombocem, v trenerskem štabu je Andrej Hočevar, je uvodno tekmo igral na domačem ledu in izgubil. Na Koroškem je namreč gostoval češki klub Sparta Praga, gostje so slavili s 4:1.

V dresu švicarskega Zuga je prvič v ligi prvakov igral Nik Christian Petrovič in s svojo ekipo po podaljšku zmagal pri švedskemu prvaku Luleå.

V petek je sezono doma odprl tudi zmagovalec zadnje izvedbe ZSC Lions, pričakal je Fischtown Pinguins slovenskega tria Urbas-Verlič-Jeglič.

Češki prvak Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja je gostil švedskega podprvaka Brynäs in zmagal s 4:1.

Hokejska liga prvakov, prve tekme:

Četrtek, 28. avgust

Petek, 29. avgust

Lestvica

Preberite še:

Zürich
Sportal Zürich zmagovalec hokejske lige prvakov
Luka Gomboc KAC Celovec Jan Muršak hokej hokejska liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.