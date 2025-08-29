Török debitiral z golom, slovenski trio pri zadnjem zmagovalcu

Začela se 11. sezona hokejske lige prvakov. Tudi tokrat sodeluje kar nekaj Slovencev. V četrtek so bili na delu trije klubi s slovenskim pridihom, z zadetkom se je izkazal Matic Török, ki je Ilvesu pomagal do zmage v Ingolstadu. Lovoriko branijo švicarski prvaki iz Züricha, ki v petek gostijo nemški Fischtown Pinguins, za katerega igrajo Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič. Verlič je sredi tretje tretjine zadel za izenačenje na 2:2.

Tudi v sezoni 2025/2026 je v ligi prvakov v veljavi enak format kot prejšnje tekmovalno obdobje. V rednem delu sodeluje 24 ekip, ki se bodo pomerile s šestimi različnimi nasprotniki. Trikrat bodo igrale doma in trikrat v gosteh. Ekipe bodo razvrščene v skupni lestvici rednega dela sezone, po katerem se bo 16 najboljših ekip uvrstilo v prvi krog končnice oziroma osmino finala.

Lovoriko brani aktualni švicarski prvaki ZSC Lions iz Züricha, tudi tokrat spremljamo kar nekaj slovenskih hokejistov.

Matic Török je v ligi prvakov debitiral z golom. Foto: Guliverimage

V četrtek je finski prvoligaš Ilves, h kateremu se je preselil napadalec Matic Török, gostoval v Nemčiji, pri tamkajšnjem polfinalistu zadnje sezone DEL Ingolstadtu. Török je v ligi prvakov debitiral z zadetkom, zabil je tretji gol finske ekipe v četrti minuti druge tretjine. Ilves je zmagal s 3:1.

Francoski prvak Grenoble, med vratnicama katerega je stal Matija Pintarič, v njegovem trenerskem štabu pa je slovenski selektor Edo Terglav, je sezono lige prvakov odprl z domačim porazom (0:2) proti švicarskemu Bernu.

Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca je izgubil proti praški Sparti. Foto: Aleš Fevžer

Tudi podprvak lige ICE Celovec s slovenskima napadalcema Janom Muršakom in Luko Gombocem, v trenerskem štabu je Andrej Hočevar, je uvodno tekmo igral na domačem ledu in izgubil. Na Koroškem je namreč gostoval češki klub Sparta Praga, gostje so slavili s 4:1.

V dresu švicarskega Zuga je prvič v ligi prvakov igral Nik Christian Petrovič in s svojo ekipo po podaljšku zmagal pri švedskemu prvaku Luleå.

V petek je sezono doma odprl tudi zmagovalec zadnje izvedbe ZSC Lions, pričakal je Fischtown Pinguins slovenskega tria Urbas-Verlič-Jeglič.

Češki prvak Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja je gostil švedskega podprvaka Brynäs in zmagal s 4:1.

