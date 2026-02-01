Kdor bi se vozil ceneje in električno ter išče tak avtomobil kot edini domači avtomobil, ne sme spregledati kitajskega križanca MG S5. Pri večji bateriji, bogati serijski opremi in izkoriščeni subvenciji redna cena pade le na dobrih 25 tisočakov. Ni slabo za 4,4 metra dolg avtomobil, ki ima realno okrog 380 kilometrov dosega.

Foto: Gregor Pavšič MG je kitajska znamka z najdaljšo prisotnostjo v Evropi, s katero jo vežejo tudi nekdanje britanske korenine. MG je prek svojih zdajšnjih lastnikov, kitajskega koncerna SAIC, na ceste poslal celostno zelo prepričljiv električni križanec srednjega razreda. Model S5 EV z dolžino 4,4 metra vstopa v natrpan razred, toda s ceno krepko pod mejo 35 tisoč evrov (in pripadajočo največjo subvencijo) nudi odlično razmerje med velikostjo in ceno avtomobila. S5 je (v primerjavi z nekdanjim električnim ZS) napredoval na vseh področjih in z visoko ravnjo opreme predstavlja zelo racionalno izbiro za prvi družinski avtomobil.

Palec gor: materiali v notranjosti, oprema, prostornost, konstantno delovanje pogonsko-polnilnega sklopa

materiali v notranjosti, oprema, prostornost, konstantno delovanje pogonsko-polnilnega sklopa Palec dol: večja baterija ni LFP, slabše delovanje asistenčnih sistemov, ni sprednjega prtljažnika

MG je bila tista znamka prek katere smo pred leti najprej začeli spoznavati nove kitajske avtomobile. Med prvimi je bil kompaktni križanec ZS, čigar posredni naslednik je prav model S5 EV. Ta je večji in v vseh pogledih prepričljivejši in tudi če ga primerjamo z modelom MG 4 predstavlja korak naprej za znamko izpod kitajskega koncerna SAIC.

S5 EV je dolg 4,47 metra, širok je 1,84 metra in ima 2,73 metra medosne razdalje. Že po teh podatkih lahko sklepamo, da gre za tipični primer avtomobila tega velikostnega razreda z namenske električne platforme. MG je namreč zelo dobro opravil domačo nalogo in avtomobilu, ki ima pri večji bateriji redno ceno dobrih 32 tisoč evrov (s subvencijo torej okrog 25 tisočakov) vtisnil presenetljivo kakovost in udobje. Prav zato in ker se tudi električno pogonsko-polnilni sistem obnaša zelo zanesljivo, smo ga v našem uredništvu tudi predlagali za finale izbora Slovenski avto leta.

S5 EV ni avtomobil futurističnih potez. Oblika je dokaj zadržana in kar precej evropsko navdahnjena. Pohvaliti velja dober vtis pri materialih v notranjosti in tudi dolgem seznamu opreme, ki je del osnovne cene. Serijski je na primer tudi masaža sedežev za voznika in sovoznika.

Dober izkoristek prostora bodo najbolj občutili potniki na zadnji klopi. Ker je avtomobil še vedno dovolj dolg, se zato prostornina prtljažnika ne zmanjša. Osnovna prostornina je 453 litrov, to pa je mogoče povečati do 1.441 litrov.

Zelo prepričljiv je električni pogon, ki deluje nadpovprečno zanesljivo in konstantno. To je zelo pomembno za električni avtomobil, še posebej v cenovno občutljivem razredu med 30 in 35 tisoč evri. Marsikateri dražji tekmec ima pri delovanju pogona precej več težav kot tale S5.

Avtomobil ima žal le manjšo baterijo železofosfatno (LFP), medtem ko je večja tipa NMC. Neto kapaciteta je bila v testnem avtomobilu dobrih 62 kilovatnih ur (kWh), zato bi tudi tu pričakovali baterijo LFP. Kapaciteta baterije se sicer zdi ravno prav za avtomobil tega razreda in pogon na en par koles. Na testu smo dosegli povprečno porabo okrog 16 kWh na sto kilometrov, kar v praksi zagotavlja okrog 380 kilometrov dosega. Kdor se bo malo vozil po avtocesti, bo presegel tudi mejo 400 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Poraba je bila na testu v različnih režimih vožnje dokaj konstantna in tudi nizke temperature niso občutno vplivale na višjo porabo. Presenečeni smo bili, ko smo v mrzlem jutru avtomobil s povsem hladno baterijo priklopili na hitro polnilnico z enosmernim tokom (DC).

Moč polnjenja je bila tudi brez predgretja takoj čez sto kilovatov.

Moč polnjenja sicer ni zelo visoka, je pa povsem solidna za to vrsto baterije in navsezadnje ceno avtomobila. Velja poudariti, da ima avtomobil lahko vklopljeno samodejno gretje baterije. Toda vendarle - krivulja moči kar hitro pade in smiselno hitro polnjenje je le do približno 50-odstotne napolnjenosti baterije.

Testni avtomobil je poganjal 170-kilovatni sinhronski elektromotor, kjer se moč prenaša na zadnji kolesi. Pospešek do 100 kilometrov na uro je povsem solidnih dobrih šest sekund, najvišja hitrost pa 190 kilometrov na uro. Vožnja je prijetna in zaradi dobro uravnoteženega podvozja tudi povsem dovolj udobna.

Vse to pomaga k oceni, da je S5 EV pri realni ceni okrog 25 tisočakov odličen avtomobilski paket. To pač ni električni dodatek domačega voznega parka, temveč prvi in edini domači avtomobil za premišljenega kupca. Ta namreč ve, da se bo (predvsem ob pretežno domačem polnjenju) vozil bistveno ceneje kot v (najbrž slabše opremljenem) klasičnem avtomobilu te velikosti.

Osnovni MG S5 EV je sicer na voljo tudi z manjšo železofosfatno baterijo (49 kWh) in šibkejšim 125-kilovatnim elektromotorjem. Pri enaki opremi je od različice z večjo baterijo cenejši za tri tisoč evrov. Razlika je torej dokaj majhna in pri izbiri bi se nagibali k večji bateriji.

Na voljo sta sicer dva paketa opreme. Osnovni comfort prinaša skoraj vse elemente in izjema so le zatemnjena zadnja stekla, električno nastavljiva in poklopljiva zunanja ogledala ter 360-stopinjska kamera. Brez teh dodatkov je ta oprema dva tisoč evrov cenejša od višjega paketa luxury. To v praksi pomeni, da oprema comfort že brez sklenjenega financiranja stane manj kot 35 tisoč evrov. Pri najvišjem paketu opreme bo treba za to mejo in višjo subvencijo skleniti paket financiranja. Najbolj optimalna izbira bi torej bila avtomobil z večjo baterijo in “osnovno” opremo, kar pomeni ceno dobrih 32 tisočakov oziroma 25 tisoč evrov z upoštevano subvencijo.